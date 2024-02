Alberto Otárola:Premier recibe otro regalo por San Valentín y se atornilla en poder con la venia de Dina

EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, ALBERTO OTÁROLA SUMA 8 FAVORECIMIENTOS A AMIGUÍSIMAS Y AÚN ASÍ PESE A SU CONTROVERTIDAD GESTIÓN DINA LE RENUEVA LA CONFIANZA. ÉL MANDA.

AUNQUE LO VISTAN DE SEDA, OTÁROLA SE QUEDA. PALACIO HA RENOVADO CONFIANZA A UN DISMINUIDO PREMIER ALBERTO OTÁROLA, AFERRÁNDOSE AL CARGO EN MEDIO DE UNA CRISIS POLÍTICA QUE YA COLISIONA CONTRA EL EJECUTIVO TRAS LOS DESTAPES DE JAIME VILLANUEVA, EXASESOR DE LA FISCAL SUSPENDIDA PATRICIA BENAVIDES.

Encuesta IEP: El 92% desaprueba gestión de Dina.

Ministro de Economía José Arista: 5 investigaciones penales abiertas.

Ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho: ex jefe de campaña de Keiko.

s un hecho: Palacio mantiene a los ministros que lo debilitarán en los próximos días en un apetito por la autodestrucción. En horas de la tarde, una reaparecida Dina Boluarte nombró a flamantes ministros en las siguientes carteras. En Economía, José Arista se puso el fajín, al igual que en Defensa Walter Astudillo; en Energía y Minas Rómulo Mucho, y Ambiente, un Juan Carlos Castro. Sin un mea culpa y correcciones, se quedan los ministros que cada vez taladran las encuestas de simpatía dejando una imagen atroz del Gobierno. Son cinco ministros nocivos y un premier de respiración boca a boca, precisamente los que debieron retirarse.

INTERIOR: ZOMBILANDIA

No han despedido al ministro del Interior Víctor Torres, es decir, no saben protegerse políticamente, pues Torres está llamado a irse a través del Congreso (interpelación), por su pésima gestión al no poder reducir el sicariato y las organizaciones criminales, y por dejar en ridículo a la policía por los cambios de jefaturas. Atención con el enroque de ministros y los acuerdos de mesa con la alta dirigencia de Fuerza Popular: puede ser un perdonavidas el hecho de entregar el ministerio de Energía y Minas a la Fujimori (Rómulo Mucho), y salvar a Víctor Torres. Los que se perjudican son los peruanos que mueren baleados en las calles y los negocio que sufren los robos y sin un policía en el frente.

MUCHO FUJIMORISMO

Que Rómulo Mucho sea el nuevo ministro de Energía y Minas es una alerta que se activa en todos los frentes. Es, por así decirlo, la muestra en mucha carne y hueso del concubinato entre Dina y Keiko, la entrega del gobierno a Fuerza Popular de la cuota que pedían hace mucho y que por fin se dio. Rómulo Mucho, fue exasesor de la campaña presidencial de Keiko Fujimori y su jefe de plan de gobierno. Acaban de ofrendar prácticamente una cartera clave, la más arañada en generación de divisas del país a un grupo investigado por presuntamente ser una organización criminal. Atención, examigos de la Confiep, donadores de dinero a candidatas, y de las mineras del clan naranja, pues pueden expedir proyectos de ley que pueda favorecer por “mucho” las cifras generosas de la tierra generosa de todos los peruanos.

CULTURA: MILLONES DE SOLES EN PÉRDIDAS

Leslie Urteaga, propiciadora de la crisis de la semana de paro en Machu Picchu, por la desinformación entradas electrónicas (mala gestión), milagrosamente se salvó. Generó la pérdida de aproximadamente 15 millones de soles en turismo. “Compró” su permanencia, yendo a Puno, y Ayacucho, después de la zarandeada de Dina, casi en misión suicida.

TRABAJO: DEFENSOR DE LA MEZQUINDAD EMPRESARIAL

Qué podemos decir de Daniel Maurate, el enemigo número uno de los que quieren que el sueldo mínimo suba y que, este fiel escudero de Dina Boluarte, se encargó de bloquear; dice muy suelto de huesos que por la misma recesión no es recomendable realizarlo, un patetismo con mucho ocio y sin una apreciación de la realidad de millones de peruanos que no pueden vivir dignamente. Tuvo que irse por incompetente.

ECONOMÍA: CAMPEÓN EN DENUNCIAS

A esta hora, José Arista, el flamante ministro de economía, habrá recibido la llamada de felicitaciones del expresidente de cinco días Manuel Merino. Fue su ministro de economía, y solamente una persona, de su categoría vergonzosa, pertenecer a un gobierno responsable de la muerte de Inti y Brayan, pudo haber aceptado.

Sin embargo, Arista tiene mucho que declarar al país, ahora que es el encargado del tesoro público, pues lo que menos tendrá es confianza de la gente: tiene cinco procesos de investigación abiertos: delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. Que nos agarren confesados, ahora más, en recesión.

“PREMIER SAN VALENTÍN”

El desgaste de Alberto Otárola está cantado hace unos buenos meses. Dina le renovó la confianza contraviniendo los consejos de sus asesores de Palacio, que por nuestras fuentes sabemos que Otárola no es muy bien visto, sobre todo después del zarandeo en Ayacucho. En el día del amor y la amistad, el premier tiene 8 favorecimientos señalados con rigor en las investigaciones: Sandra Ramírez; Nathaly Torres; Rosenith Pinedo; Rosa Rivera Bermeo; Yaziré Pinedo Vásquez; Gianella Raida Solorzano Pariasca; Geidy Melendez Arista; y Amelia Altamirano Aguirre. Un gabinete de 92% de desaprobación que está en el patíbulo y que, después, solo serán lamentos y pesares de no haber realizado a tiempo los cambios precisos y responsables. Sin duda, las celebraciones del amor y la amistad estarán a la orden del día en el gobierno. Y “San Valentín” lo sabe.