“Hay incompetencia en la Contraloría

Expresidente del Congreso Antero Flores-Aráoz señala que la gestión de Nelson Shack carece de labor preventiva

Ántero Flores-Aráoz sostiene que el perfil de un contralor debe ser el de fiscalizador y gestor para que la obra no se interrumpa. Afirma que Nelson Shack no hace buena gestión para solucionar los problemas.



POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En diálogo con nuestro canal digital, el expremier y expresidente del Congreso de la República, Antero Flores-Aráoz, señaló que producto de la inacción en la labor preventiva de la Contraloría General de la República hay muchas obras paralizadas y eso lo está pagando todo el país.

¿Cómo califica usted la gestión del contralor Nelson Shack?

La razón de la Contraloría no solamente es ser el picón, el casi fiscal, poniendo el dedo donde has hecho las cosas mal y te friego, no, también hay una labor preventiva y no se ha visto la labor preventiva en la Contraloría que ha crecido una enormidad en gente. Con los procesos de la Contraloría, muchísimas obras se han interrumpido, cuando su labor debería ser poner orden, ponerse en el medio del Estado con el contratista para que no se interrumpan las obras, una obra interrumpida te cuesta muchísimo más, siguen corriendo gastos administrativos, el material en cancha tiene que cuidarlo, eso cuesta y cada vez tenemos muchísimas más obras en el Perú interrumpidas que va a costar mucho esfuerzo su reanudación. Creo que en eso hay un error o una incompetencia en la Contraloría, ha tenido sus cosas buenas, pero, en esto le encuentro una gravísima inacción, no ha habido prevención.

La paralización de obras provoca el aumento del desempleo



Y también la pérdida de mucho dinero, porque a veces se pierde el material en cancha. Tienes que hacer reformas en las cosas que has comenzado. El nuevo contratista tiene que tomar algo que no inició él.

Esto genera pérdidas. ¿Quién las paga?

Las están pagando todo el país, porque el nuevo que entre va a tener que hacerlo con condiciones diferentes o con adendas que muchas veces están constando mucho más. Eso lo estamos pagado todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, y lo que es peor, no se tiene una obra a tiempo, ¿cómo planificas país en esa forma?

¿Cuál debe ser el perfil del contralor?

Debe ser fiscalizador y gestor para que la obra no se interrumpa. El contralor Nelson Shack ha tenido una labor positiva en el control, pero no en lo preventivo y en la gestión de solucionar los problemas para que pueda haber la continuidad de la obra.

¿Cómo ve usted el panorama para las próximas elecciones con 47 partidos?



Terrorífico, porque tampoco veo que haya voluntad o vocación de los partidos para formar alianzas. Veo demasiado protagonismo de algunas personas, pero los egos son terribles, esos egos que impidieron hacer alianzas, y el resultado fue catastrófico, podría repetirse en el 2026. El Congreso ha hecho modificaciones a la ley electoral, y ya no se requieren 25,000 firmas de personas que firmaban sin saber que iban a ser militantes. Ahora se ha subido la cifra a 750,000 mil firmas, ya no de militantes, sino de adherentes, con lo que se evitará la proliferación de partidos, pero ese cambio no se aplicará para el 2026.

¿De otro lado, cómo afecta el hecho que haya 47 partidos inscritos para las elecciones?



Por más que algunos grupos se pongan de acuerdo, vamos a tener un Congreso bastante fragmentado, y cuando eso ocurre es mucho más difícil ponerse de acuerdo. El Congreso no es propiedad de uno, y tienen que ponerse de acuerdo, y eso será más difícil en cuanto haya más bancadas.

¿Cómo vencer los egos para que los partidos formen alianzas?

Una opción es que uno lleve una fórmula presidencial y que los otros grupos vayan con fórmula parlamentaria, pero sin una presidencial. Si hubiera una alianza grande, los integrantes de un partido que pretenden de algún partido ser parlamentarios reducen sus posibilidades porque son más los que entran en la lista de la alianza.

En este Congreso hay muchos parlamentarios que cambiaron de camiseta.

Hay que distinguir la disidencia del transfuguismo. Puedo disentir de mi agrupación política si me he inscrito, en una agrupación que es socialdemócrata y cambia a marxista. Tengo derecho a cambiar porque soy disidente de una agrupación que cambio de ideología. Otra cosa es el transfuguismo, que es cuando te cambias porque te tratan mejor o tienes más protagonismo ¿Cómo cambiar esto? El que se va por transfuguismo pierde su bancada y es reemplazado por el siguiente.

Por otro lado, ¿cómo analiza la candidatura de Alberto Fujimori?

Desde el punto de vista jurídico, hay que decir que él ha sido indultado, y la naturaleza jurídica del indulto es el perdón, en consecuencia, está habilitado para postular. Que no haya pagado la reparación civil no es impedimento porque se trata de una deuda. En lo político, hablamos de una persona de 85 años, con varias enfermedades. No está en condiciones para subir y bajar del avión a cada rato, y la presidencia de la República exige mucho desplazamiento. Me parece hasta irresponsable que pudiera ser candidato a la presidencia, porque es exigirle mucho.

“CONGRESO DEBE DEJAR DE HACER POPULISMO”

¿Qué espera del mensaje de 28 de julio de Dina Boluarte?

Hay tres puntos importantísimos que no se están dando. Uno, qué voy a hacer para simplificar toda la tramitología absurda que hay en el país; dos, cómo voy a reiniciar las obras inconclusas; y tercero, cómo voy a resolver el tema de la protesta social, que muchas veces de social no tiene nada, para facilitar las inversiones mineras. Por otro lado, el Congreso debería dejar el populismo y dejar de aprobar leyes que generan más gasto.