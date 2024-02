ASOCIACIÓN HUAROCHIRI: Rechazan y desmienten denuncias

By

Expresidente de la institución, Julio César Ccaihuare, afirma que la última directiva fue bien elegida y que los denunciantes no son socios y sus acusaciones no tienen sustento.

Con el estatuto de la Asociación Huarochirí y el registro de su gestión ante la Sunarp en la mano, el expresidente de la institución, Julio César Ccaihuare respondió a las denuncias realizadas por dos personas que si bien es cierto nacieron este distrito, no son ni fueron socios y su objetivo sería desestabilizar a la institución.

Debido a una publicación del 23 de enero pasado, los socios de la Asociación Huarochirí salieron a responder los cargos formulados por los señores Moisés Calderón y Juan Cajahuaringa. Aquí la respuesta de Julio César Ccaihuare a nombre de la Asociación Huarochirí.

“Primero que estos señores no han presentado documentos, o pruebas de lo que dicen. Ni lo pueden hacer porque todo es falso. Están atacando a la institución. Segundo, que ya denunciaron ante el Poder Judicial y el juez archivó la denuncia. Solo quieren hacer mediático este caso sin mayor sustento”.

Asimismo, dijo que algunos socios tienen los mismos apellidos por ser de Huarochirí.

CUENTAS CLARAS

Sobre el manejo de los fondos recaudados en la Asociación Huarochirí, dijo que estos van a una cuenta bancaria y que los pagos que se hacen por el uso de los espacios no se hacen en efectivo si no que están bancarizados. Precisó que lo único que se paga en efectivo es el alquiler de las canchas deportivas, pero que de la misma manera se hace el depósito respectivo.

Al respecto sostuvo que no hay ninguna denuncia sobre este tema.

Ccaihuare destacó el hecho que si bien es cierto la Asociación Huarochirí es una institución sin fines de lucro tienen que hacer algún tipo de trabajo para el mantenimiento del predio.

“Somos una institución privada sin fines de lucro. Pero tenemos que hacer algún tipo de actividad para pagar los servicios de agua, luz, el mantenimiento de las canchas, al personal que trabaja”, dijo.

SOCIOS PASIVOS

Sobre la denuncia acerca que en la última elección se aprobó el ingreso de nueve socios sin los filtros necesarios, Ccaihuare explicó que se trata de socios pasivos, es decir que estaban alejados por algún motivo

“En la asociación tenemos socios hábiles, que están al día en sus cuotas y socios pasivos que, por enfermedad, por viaje o por ser atrasaron no votan. En este caso estos socios eran pasivos y regularizaron su situación, no hay delito. De repente los denunciantes no los conocían, pero todo está de acuerdo a los estatutos”.

PRESTAMOS. Ccaihuare precisó que el es socio hace 20 años y que en ese momento solo había grass sin alguna construcción. “Nosotros como Junta Directiva hemos solicitado préstamos. No como asociación porque los bancos no prestan dinero a una asociación. Ese dinero fue para construir las canchas que hay actualmente y se paga con la recaudación por el alquiler de las mismas”.