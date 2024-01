Dictan 18 meses de prisión preventiva contra feminicida de dos hermanas en Huacho

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Christian Trujillo Bardales, acusado por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en perjuicio de Lesly y Anabel Inocente Ocaño, dos hermanas de 16 y 18 años, que habrían sido asesinadas en el hotel D’Poly en Huacho.

Trujillo Bardales admitió ser el autor del doble feminicidio durante una audiencia ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura e intentó explicar su comportamiento violento, alegando que pierde el control cuando se enoja.

El juez Galileo Mendoza Calderón confirmó la prisión preventiva tras el pedido del Ministerio Público, y dispuso el inmediato traslado del acusado al penal de Carquín, o a otro que determine el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Esta medida se extenderá hasta el 15 de julio de 2025.

A raíz de las investigaciones, el Ministerio Público sostiene que Trujillo Bardales habría planeado los crímenes de las hermanas Inocente Ocaño. Las declaraciones de la madre de las víctimas, quien había observado anteriormente a su hija Lesly con el acusado y sentía que este la acosaba, fueron parte del proceso.

La hermana mayor también declaró que sospechaba de una relación sentimental entre su pariente de 16 años y Trujillo Bardales, basada en conversaciones encontradas en el móvil de la menor.

Christian Trujillo confesó lo siguiente: “Cuando me molesto, suelo perder el control y, a raíz de eso, he lastimado a varios familiares: a mi madre, mi hermana y hasta mi padre. Yo no me acuerdo bien, pero creo que a raíz de eso fue que me habré descontrolado y habré agarrado el cuchillo en mi defensa”, indicó el investigado. Estas declaraciones se dieron en el marco de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente.

Cristhian Ronaldo Trujillo Bardales, de 22 años, participó en la reconstrucción del asesinato de las hermanas Inocente Ocaña en Huacho, evidenciando la premeditación del crimen. El suceso, que tuvo lugar el último fin de semana, volvió a impactar a la sociedad peruana, poniendo en relieve la problemática del feminicidio en el país.

Las hermanas, que se encontraban estudiando en la pre academia de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, dejaron las aulas para reunirse con Trujillo Bardales con el propósito de comer juntos. El sospechoso había alquilado previamente una habitación en el Hotel D’ Poly, lugar donde se descubrieron los cuerpos sin vida.

Durante el evento, el coronel PNP Wilson Villalobos Olortegui indicó que las inspecciones se detuvieron por casi 40 minutos debido a la crisis de Trujillo Bardales y se necesitó la asistencia de personal médico. Tras recuperarse, la reconstrucción continuó en una habitación diferente, con la presencia de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones.