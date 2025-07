Transporte Formal Operará al 100% Pese a Paro Nacional Anunciado para Fiestas Patrias

By

Gremio prioriza servicio público en temporada alta; Ministro del Interior respalda operatividad y anuncia plan de contingencia con refuerzo policial.

El transporte interprovincial formal operará al 100% los días 27 y 28 de julio, rechazando el paro nacional convocado. Martín Ojeda, gerente de la Asociación de Transporte Interprovincial, confirmó el servicio continuo, respaldado por el Ministro del Interior, Carlos Malaver, quien garantizó movilidad y orden durante las Fiestas Patrias. Las autoridades implementarán un plan de contingencia con mayor presencia policial.

Transporte Formal Mantiene Servicio Público

Martín Ojeda, gerente de la Asociación de Transporte Interprovincial, reiteró que las unidades formales operarán sin interrupción los días del paro nacional. Este paro es una medida de protesta por inseguridad ciudadana y otras demandas sociales. Ojeda enfatizó el compromiso del sector con el servicio público, especialmente en plena temporada alta por Fiestas Patrias.

Ojeda dejó claro que el transporte formal no se sumará a la paralización. Señaló la obligación de continuar operando para no abandonar a la población. «Nosotros, como transporte formal, tenemos la obligación de seguir operando. No podemos abandonar a la población en estos días donde se incrementa la demanda por viajes interprovinciales, es fundamental que se respete el derecho al libre tránsito», sostuvo Ojeda en entrevista con Exitosa.

El gerente también lamentó los recientes bloqueos de rutas. Estos afectaron al sector durante 11 días. Generaron pérdidas económicas significativas durante eventos festivos. Pusieron en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Respaldo Ministerial y Garantías de Orden

El Ministro del Interior, Carlos Malaver, respaldó públicamente la postura del transporte formal. Confirmó que este sector no acatará el paro nacional. Malaver indicó que la movilidad urbana e interprovincial está garantizada. Anunció que su cartera toma todas las medidas necesarias para mantener el orden durante los feriados.

Malaver calificó al transporte formal como un servicio esencial. «El transporte formal es un servicio esencial y no puede detenerse. Estamos en contacto con los gremios para asegurar que no haya desabastecimiento ni caos en las terminales. Exhortamos a la población a mantener la calma», señaló el ministro. Además, reiteró la importancia de la denuncia ciudadana contra la delincuencia. «La Policía necesita datos concretos. Denunciar es el primer paso para una acción efectiva», dijo Malaver.

Medidas de Contingencia y Llamado a la Tranquilidad

El Ejecutivo y el Ministerio del Interior implementaron un plan de contingencia. Este plan se coordina con los gremios formales de transporte. Busca evitar interrupciones en el servicio. Se reforzará la presencia policial en los principales corredores viales y terminales terrestres del país.

Malaver hizo un llamado a la unidad nacional. Pidió a los ciudadanos preservar la tranquilidad en estas fechas patrias. «Fiestas Patrias debe ser un momento de reflexión y no de violencia», concluyó el ministro, subrayando el deseo del gobierno de unas celebraciones ordenadas.