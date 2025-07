MTC convoca mesa técnica por tren Lima-Chosica

By

El ministro Sandoval anunció una reunión clave con entidades estatales para evaluar las deficiencias del proyecto Lima-Chosica, impulsado por el alcalde de Lima.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, convocó una mesa de trabajo para el martes 22 de julio con el fin de analizar las deficiencias técnicas y presupuestarias del proyecto del tren Lima-Chosica. Pese a las tensiones con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga —promotor principal de la iniciativa—, el ministro aseguró que también será invitado, aunque criticó que “politiza el tema”. Participarán la Contraloría, el MEF, Ositran, ATU, la concesionaria y equipos técnicos del MTC. El encuentro será clave para definir la viabilidad del proyecto, cuyo avance ha generado fuertes disputas públicas.

Mesa técnica en camino

El MTC reunirá el martes 22 de julio a las principales entidades involucradas en el proyecto ferroviario. Estarán presentes representantes de la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ositran, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la concesionaria encargada, además de los equipos técnicos del ministerio. Sandoval explicó que el objetivo es establecer un diagnóstico preciso: “Definir las necesidades reales del proyecto, identificar carencias en su presupuesto y establecer un análisis exhaustivo de las actuales condiciones técnicas”.

El ministro recalcó que la reunión busca ordenar un proyecto que nació sin coordinación estatal. “Todos estamos de acuerdo que antes de haberse traído los trenes se debió coordinar con el MTC, ponernos de acuerdo con el MEF y la transparencia de la donación, todo eso son los mecanismos que deben usar los funcionarios públicos”, dijo en conferencia.

Cruce con el alcalde de Lima

Rafael López Aliaga ha acusado al MTC de bloquear el proyecto. El ministro respondió con firmeza: “El señor politiza el tema. Decir que la marcha blanca se hace cuando acaba la obra, decir que necesitamos doble vía, las cuatro estaciones, expresar que se necesita 13 paraderos y ver las condiciones de subsidio, la señalización en los cruces no es política”.

Sandoval cuestionó la actitud del burgomaestre y lo exhortó a trabajar con responsabilidad. “El alcalde debe actuar con mucha más responsabilidad y seriedad, en vez de trabajar de manera unilateral, debería coordinar”, afirmó. En un inicio, Sandoval propuso excluirlo de la mesa técnica, pero luego confirmó que será invitado pese a las discrepancias.

Reglas técnicas por encima de intereses políticos

El titular del MTC enfatizó que no aprobarán proyectos que no cumplan con los estándares legales y técnicos. “Las cosas se hacen bien, como ministro de Estado no puedo irme contra el procedimiento normativo y lo que corresponde técnicamente para la operatividad del tren”, aseguró. Reiteró que el resultado de la mesa técnica se dará a conocer 48 horas después de la reunión.

Sandoval recordó que el MTC impulsa el Plan Nacional Ferroviario y que el proyecto Lima-Chosica debe enmarcarse en una estrategia integral de transporte. Defendió una visión de largo plazo que priorice la necesidad real de movilidad de la población y no iniciativas individuales.

Futuro en evaluación

El tren Lima-Chosica ha sido una de las principales banderas del alcalde de Lima. Sin embargo, su ejecución enfrenta obstáculos que requieren consensos institucionales, análisis técnico riguroso y responsabilidad política. La mesa técnica será decisiva para determinar si el proyecto avanza bajo criterios de seguridad, sostenibilidad y legalidad.