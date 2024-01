Jorge Fossati promete mucho trabajo al ser presentado como técnico de Perú

By

Claro y con mensaje directo. El técnico uruguayo Jorge Fossati, fue presentado hoy miércoles como guía de la Selección Peruana y en su primeras palabras señaló que no promete resultados porque no es mago, pero que sí pondrá el alma en el trabajo para devolverle la alegría a la afición del país y lograr los objetivos. Estuvo acompañado en la mesa central de la Videna, por Agustín Lozano, titular de la FPF y Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo del ente antes mencionado.

Fossati se mostró feliz en ser declarado técnico de la selección peruana y manifestó que siente un orgullo dirigir a una escuadra como la peruana en el que pondrá toda su experiencia y sabiduría en busca de lograr los objetivos como es encaminarla en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Tengo el orgullo de dirigir a una selección, pero no es cualquier selección. Es el honor que se desprende de los sentimientos porque ese cariño y respeto es lo que hemos sentido a lo largo del 2023. Entonces, en nosotros pasa eso, cuando se junta esas dos cosas lo profesional, el honor con el orgullo, nos da una energía especial. No solo estamos trabajando en nuestra profesión, estamos envueltos más allá de un trabajo”, manifestó Fossati.

El flamante seleccionador nacional reiteró que el objetivo principal es devolverle la felicidad al peruano y más allá de eso no prometió resultados, pero sí mucha entrega para que el equipo se encamine para alcanzar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Agregó: “Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices”, manifestó el estratega de 71 años.

En otro momento, el estratega aclaró que cuando se refiere de recuperar la alegría del aficionado no tiene nada que ver con criticar o poner en tela de juicio el anterior proceso de Juan Reynoso, a quien dijo respetar.

Dijo que aún no están confirmados los partidos de marzo e la feca doble FIFA, y que más que enfrentar a una selección de galones, lo que el ha pedido es tener rivales que se asemejen a los que tendrá en la reanudación de las Eliminatorias en setiembre, como son Colombia en Lima y Ecuador en Quito.

Está por definir si va él o parte de su comando técnico al Preolímpico de Venezuela, ya que paralelamente se jugará el Apertura. Los tiempos son cortos y nos adecuaremos a ello, para buscar de preparar de la mejor manera al equipo.