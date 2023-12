Patricia Juárez pide sanción para congresista Juan Carlos Lizarzaburu por acoso sexual

Hecho bochornoso. A pesar que el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, dijo que ya le pidió disculpas a su colega de bancada, Patricia Juárez.La parlamentaria de la misma bancada rechazó las expresiones sexuales de su colega sobre su cuerpo, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), llevada a cabo el último miércoles 13 de diciembre.

Aunque el fujimorista aseguró que habló con su colega de bancada y que lo dicho no interfirió en su “excelente relación”, Juárez lo desmintió.

“Tengo un profundo malestar. Realmente es un hecho indigno, que me molesta profundamente porque si bien es cierto yo soy una persona que estoy en política, he tratado y procurado siempre traducir el trabajo que hago y jamás estar en algún tipo de escándalo o cuestionamiento del cual avergonzarme. Lamento que mi nombre en este momento este circulando producto de esta situación tan deleznable como las expresiones propaladas por Lizarzaburu”, declaró en RPP.

“Lo peor de todo es que haya pretendido excusar diciendo que habló conmigo, cosa que no es cierta porque lo que él hizo fue llamarme para trivializar el tema. Agradezco a mi partido porque ha tomado acciones inmediatas, porque este hecho no me agravia sollo a mí sino a todas las mujeres. No se puede permitir que una persona que profiere este tipo de expresiones pase desapercibido, hay que levantar la voz”, agregó.

Dichas declaraciones se dan luego de que se pronuncie a través de X, red en la que calificó lo expresado por su colega como “deleznable”. “Expreso mi total indignación y malestar. Desde Fuerza Popular se hará la denuncia a Ética del Congreso, donde esperamos una sanción ejemplar. ¡Las mujeres no debemos callar!”, sentenció.

A la denuncia que Fuerza Popular establecerá, se le suma la interpuesta por Susel Paredes. “El Congreso debe ser un espacio de tolerancia cero hacia el machismo, el acoso y hostigamiento”, expresó al momento de comunicar sobre el recurso.

En la misiva remitida al titular del grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País), precisó que el fujimorista infringió “el Código de ética parlamentaria, por los comentarios misóginos de carácter sexual realizados en la octava sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de fecha 13 de diciembre de 2023″.