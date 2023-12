Moody´s: Congreso actuó con sensatez al rechazar sétimo retiro de AFP

By



*Calificadora de riesgo sostiene que ahora la atención debe estar puesta en una ambiciosa reforma.

El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora de riesgo Mood’ys, Jaime Reusche, destacó la sensatez con la que actuó la Comisión de Economía del Congreso, que el último martes rechazó la aprobación de un sétimo retiro de ahorros para la jubilación, que administran las AFP, debido a que así se evita perjudicar a toda la población peruana.

“Sí (es sensato que se descartara discutir sobre otro desembolso de AFP). Una nueva salida de fondos no hubiese ayudado a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que con los retiros anteriores se han agotado los ahorros pensionales de los contribuyentes con menores ingresos y nuevos retiros estarían agravando el déficit de ahorros para la vejez”, manifestó a un diario local. En este sentido, Reusche resaltó que al rechazar un nuevo retiro “se ha superado uno de los muchos retos para el sistema previsional nacional”.

En efecto, en la última sesión del citado grupo de trabajo congresal, se propuso votar por otro retiro de fondos de las AFP, por 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que fue rechazado por 12 votos en contra y 11 a favor.

Votaron en contra los legisladores César Revilla (Fuerza Popular), Alejandro Cavero Avanza País), María Acuña (Alianza para el Progreso), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular), Elva Julón (Alianza para el Progreso), Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), Ilich López (No agrupado), Jorge Montoya (Renovación Popular), Tania Ramírez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

A favor votaron José Luna (Podemos Perú), Segundo Montalvo (Perú Libre), Carlos Anderson (No agrupado), Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Flores (Acción Popular), Américo Gonza (Perú Libre), Nieves Limachi (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Isaac Mita (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Germán Tacuri (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Preocupación

Los posibles retiros de las AFP, explicó Reusche, “siempre han sido una preocupación de mediano plazo” y pesan “sobre el desarrollo de capitales domésticos”. “En el corto plazo ayuda porque hay un poco más de consumo, pero en el mediano plazo es algo que es negativo y es un riesgo para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque te comprime la posibilidad de que el Gobierno pueda financiarse a tasas bastante asequibles, entonces, obliga al Gobierno a tener cifras de deudas públicas muy bajas”, manifestó.

Añadió que si se le va mucho la deuda pública al Gobierno, en un contexto donde continuamente seguimos viendo estos retiros de AFP, “eso sí puede pesar para la calificación del Perú. Por el momento, se contiene el daño”. “Si los retiros llevan a consumo, le puede generar presiones inflacionarias, pero eso en el corto plazo. El peor escenario es en el mediano plazo porque te resta el ahorro para la vejez y te generará presiones fiscales en un futuro bastante negativa”, concluyó.

Reforma

Sobre la necesidad de una reforma del sistema previsional peruano, el ejecutivo de Moody’s dijo que el debate ahora se debe centrar precisamente en ello, debido a que ya hay propuestas ambiciosas, como la presentada por el MEF. “Ahora la atención estará puesta sobre la ambiciosa reforma de pensiones que ha propuesto el MEF, que tiene elementos importantes para mejorar el sistema de pensiones”, detalló.

En el Congreso, las comisiones de Economía y Trabajo están trabajando en una reforma previsional y entre los puntos en los que hay consenso figuran el contar con una pensión mínima, que se aumente la competencia y que exista una comisión por desempeño.