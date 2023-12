Moda sostenible para un noble causa promueve sastrería ‘Firenze’

“Dona tu camisa” es la campaña que promueve para darle una segunda vida a las prendas en apoyo del asilo de las “Hermanitas de los Ancianos Desamparados”

La moda sostenible no solo sirve para reducir el impacto ambiental en el planeta y fomentar la economía circular, también para realizar nobles causas en esta época de Navidad. Por eso, la exclusiva sastrería de trajes a medida Firenze ha iniciado la campaña “Dona tu Camisa” en favor del asilo de las “Hermanitas de los Ancianos Desamparados”.

El público en general puede acercarse a las instalaciones de Firenze (Av Dos de Mayo 697 – San Isidro) hasta el 31 de diciembre para donar las prendas que ya no usen, las cuales serán lavadas, reparadas por la sastrería y donadas para ser reutilizadas por los adultos mayores que residen en el asilo. A cambio de su donación el público recibirá vales de 10% descuento -no acumulables- para confeccionarse una camisa nueva.

Jorge Bravo, CEO y fundador del atelier de moda artesanal, y Carolina Campomanes, gerente de marketing de Sastrería Firenze, resaltaron que están comprometidos detalle de la reparación de las camisas donadas para “dejarlas como nuevas”.

“Nos encargaremos de darle una segunda vida a cada prenda para los ancianos del asilo, si una camisa no tiene un botón o un pequeño hueco se le arreglará porque nuestros maestros sastres son especialistas en eso. Incluso se les dará en un nuevo empaque, una donación no tiene porque parecer vieja o en mal estado”, comentó Carolina Campomanes.

EL BOOM DE LOS TRAJES A MEDIDA EN TRUJILLO

Paralelo a su labor solidaria y en vista de la gran aceptación lograda en la capital por imponer la sastrería artesanal y la confección de trajes hecho a mano, el atelier Firenze se descentraliza para realizar un Trunk Show pero esta vez en Trujillo este 15 y 16 de diciembre en el Hotel Costa del Sol Golf Trujillo, donde mostrarán todos sus exclusivos productos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Firenze se fundó hace tres años en medio de la pandemia, en poco tiempo se ha consolidado exponencialmente como la sastrería más exclusiva y cuenta entre sus clientes con conocidas figuras como el periodista Pedro Tenorio, el influencer en tecnología Phillip Chu Joy, el humorista Fernando Armas, entre otros personajes del mundo de los negocios.

