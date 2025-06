Degüellan a testigo: Hallan muerto a José Miguel Castro, colaborador eficaz en caso Villarán

By

Exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán apareció degollado en departamento de su padre en Miraflores.

 Castro Gutiérrez había sido pieza clave en las investigaciones del presunto financiamiento ilegal de las campañas de la exalcaldesa.

 Se sospecha de un silenciamiento y se tendrá que determinar si su muerte afecta a las investigaciones fiscales.

José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal durante la gestión

de Susana Villarán y colaborador eficaz en investigaciones por corrupción,

fue hallado muerto este domingo en el distrito limeño de Miraflores. Efectivos policiales encontraron el cuerpo alrededor de las 10:30 de la mañana con un

corte en el cuello de 14 centímetros, según consta en el parte policial. El cadáver yacía dentro del departamento ubicado en la calle Madrid 436, inmueble que pertenece a su padre, el exdiputado de Izquierda Unida Miguel Castro Gómez. Castro Gutiérrez había sido pieza clave en las investigaciones fiscales relacionadas con el financiamiento ilegal de las campañas de la exalcaldesa Susana Villarán.

LOS DETALLES

DEL HALLAZGO

La alerta llegó a través de la central de emergencias 105. La unidad móvil

1925 acudió a la escena junto al sereno Mendoza Ramos y los agentes

Vásquez Freitas y Villalba Cárdenas. El parte policial de la Comandancia de Miraflores señala que “los efectivos procedieron conforme a ley”.

Según el documento oficial, el comandante PNP Mario Bonilla Bello reportó el presunto suicidio de José Miguel Castro Gutiérrez en la calle Madrid. Personal policial se constituyó al lugar de los hechos para verificar el reporte, entrevistándose con Julio Sergio Castro Gómez, quien se identifica como progenitor del occiso.

LA VERSIÓN DEL PADRE

El padre de la víctima relató a la policía que el día anterior había visto por última vez a su hijo dirigiéndose a descansar a las 01:00 horas. Sergio Castro Gómez refirió que a las 10:15 del día de la fecha se percató que en el interior de los servicios higiénicos visualizó a su hijo tendido en el piso, sin vida. Según su testimonio, al parecer se habría suicidado. La ambulancia de Placa de Rodaje EUE-782 del SAMU, a cargo del paramédico Keneth Hernan Encinas Panduro, constató la muerte por “corte de cuello de 14 cm aproximadamente”. El personal policial describió en el lugar la presencia de una persona de sexo masculino en posición de cúbito dorsal.

LAS CIRCUNSTANCIAS

QUE RODEAN EL CASO

El informe policial detalla que se encontró polo de color rojo, pantalón plomo con impregnaciones de sangre, una toalla de color verde y una casaca negra. También se halló el brazo derecho recogido a la altura de la cintura, en

la esquina del ingreso a los servicios higiénicos. Un cuchillo de cocina de color plata con manchas de sangre se ubicó a la altura de un balde color rojo. Castro Gutiérrez había confesado su participación en el presunto pago de sobornos por parte de constructoras brasileñas durante la gestión de Susana Villarán. Su testimonio como colaborador eficaz resultaba fundamental para el desarrollo de las investigaciones fiscales sobre el financiamiento ilegal de las campañas de la exalcaldesa de Lima.

UN COLABORADOR

CLAVE EN

INVESTIGACIONES

DE CORRUPCIÓN

El hallazgo desconcierta en el entorno judicial y político, dado el papel que

desempeñaba como colaborador eficaz. Castro había trabajado como gerente

municipal durante la administración de Villarán y posteriormente se convirtió

en testigo protegido del Ministerio Público.

Sus declara c i o n e s comprometían directamente a la exalcaldesa y otros funcionarios en esquemas de corrupción.

El caso cobra particular relevancia considerando que recientemente el

Poder Judicial desestimó la solicitud de la Fiscalía para adelantar el juicio

contra Susana Villarán.

Los jueces consideraron que los argumentos presentados no resultaban convincentes para acelerar el proceso judicial.

LAS MEDIDAS

ADOPTADAS

El parte policial establece tres medidas adoptadas tras el hallazgo del

cuerpo. Se dio cuenta a la superioridad del hecho ocurrido. También se comunicó inmediatamente a la fiscalía de turno para el inicio de las diligencias

correspondientes. Finalmente, se continúa con las diligencias correspondientes bajo supervisión del Ministerio Público.

La fiscalía de Milagros Tello Pérez, Fiscal Adjunto Provincial de la Primera

Fiscalía Corporativa de Milaflores-San Borja-Surquillo, asumió el conocimiento del caso. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la muerte y confirmar si efectivamente se trató

de un suicidio como sugiere la versión inicial.

El caso de José Miguel Castro se suma a la lista de muertes vinculadas a

procesos de corrupción en el país. Su condición de colaborador eficaz lo

convertía en una pieza fundamental para esclarecer los mecanismos de financiamiento irregular durante la gestión municipal de Susana Villarán.

Las autoridades deberán determinar si su muerte afecta el desarrollo de las investigaciones en curso.