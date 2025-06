Mineros ancestrales marchan en Lima

 Cientos de mineros artesanales y ancestrales provenientes dediversas regiones del Perú se movilizaron este miércolesen el centro de Lima.

 Vienen para exigir al Gobierno la prórroga inmediata del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) sin condiciones y la aprobación de una ley

definitiva que reconozca y respalde su derecho al trabajo formal.

Cientos de mineros artesanales y ancestralesprovenientes de diversas

regiones del Perú se movilizaron este miércoles en el centro de Lima para

exigir al Gobierno la prórroga inmediata del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), sin condiciones, y la aprobación de una ley definitiva que reconozca y respalde su derecho al trabajo formal.

La movilización fue convocada por la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (CONFEMIN) y contó con el respaldo de la Asociaciónde Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), organizaciónque agrupa a comunidades mineras con una larga tradición de actividad en el país.

“NOS ESTÁN

CRIMINALIZANDO”

Roy La Rosa, presidente de AMAPE, señaló que el Gobierno está condicionando la continuidad del REINFO, lo que obstaculiza el proceso de formalización de miles de mineros que han venido cumpliendo con sus obligaciones. “Nos están arrinconando, nos están criminalizando. No nos están dejando trabajar. Queremos una ley definitiva, no prórrogas eternas. Necesitamos unanorma que nos otorgue un título y nos haga completamente formales”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de acciones concretas del Ejecutivo

frente al vencimiento delREINFO el 30 de junio.

“Solo hemos recibido promesas. No hay un decreto supremo firmado. No podemos confiar en palabras, porque hasta ahora no nos han cumplido”, agregó.

UNA LEY INCLUSIVA Y EL

RESPETO A LA HISTORIA

MINERA

Tanto La Rosa como Raúl Noblecía, asesor legal de AMAPE, hicieron

énfasis en la urgencia de aprobar la denominada MAPE, que establecería un marco legal claro para la pequeña minería y la minería artesanal.

“La Ley MAPE representa la coexistencia entre la gran minería y los pequeños

productores. Es una propuesta justa y necesaria.

El Congreso y el Ejecutivo no pueden seguir dándole la espalda al pueblo minero”, indicó Noblecía.

Asimismo, los voceros denunciaron el acaparamiento de concesiones por

parte de grandes empresas, muchas de las cuales —según afirmaron— no desarrollan actividad productiva, mientras losNmineros artesanales enfrentan restricciones legales para operar.

CRÍTICAS AL

TRATO DESIGUAL

Durante la jornada, los representantes de AMAPE también cuestionaron el accionar del Estado frente a empresas como la minera Poderosa, a la que acusan de operar sin restricciones a pesar de haber incumplido

disposiciones oficiales. “Nosotros sí acatamos las disposiciones.

Ellos no, y no pasa nada. Incluso hemos presentado una demanda contra

ellos por desacato. ¿Porqué cerrar distritos dondeno ha pasado nada y dejar

operar a quienes tienendenuncias graves?”, reclamó La Rosa.

EL LLAMADO

AL GOBIERNO

Ambos voceros coincidieron en exigir al Ministerio de Energía y Minas una prórroga inmediata del REINFO sin condiciones, y a las carteras del Interior

y Defensa, el cese de la criminalización del sector.

“Nosotros tributamos, tenemos RUC, hacemos declaraciones. Somos

formales cuando al Estado le conviene para recaudar, pero ilegales cuando le conviene a la gran empresa”, denunció La Rosa.

“El ministro debe dejar de dar soluciones a medias. No queremos más cafés

de diálogo sin resultados. Necesitamos soluciones reales”, añadió Noblecía.

MOVILIZACIÓN

PERMANENTE

AMAPE advirtió que, de no obtener respuestas concretas, continuarán las movilizaciones a nivel nacional. Su lucha—afirman— no es solo por

la prórroga del REINFO, sino por el reconocimiento pleno de su actividad

como parte legítima de la economía nacional.

“Esta no es una marcha de un solo día. Vamos a seguir hasta que escuchen al

pueblo minero. Queremos una transformación estructural que respete nuestra

historia, nuestro aporte al país y nuestro derecho a una minería inclusiva y sostenible”, concluyeron.