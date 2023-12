Proyecto Aprendizaje Entre Pares culmina con éxito su primera fase de implementación

By

NIÑOS ENSEÑANDO A ADULTOS



 El éxito de este modelo educativo se vio impulsado de manera determinante por la Universidad Marcelino Champagnat (UMCH) y la contribución de la Fundación Tinker

La Unidad de Gestión Educativa Local 01 (UGEL 01) culminó con éxito la primera fase de implementación del proyecto “Aprendizaje Entre Pares”. El cierre de esta primera etapa se llevará a cabo el próximo sábado 16 de diciembre en la Institución Educativa Superior Pedagógica (ISPP) Manuel Gonzáles Prada, ubicada en el distrito de Villa el Salvador.

Niños y niñas de 8 escuelas serán los protagonistas al ejercer la función de tutores con los padres de familia, maestros, directivos y gestores educativos de diversas instancias del Ministerio de Educación. Este festival tiene como objetivo principal exhibir los resultados obtenidos a lo largo de casi 3 meses de implementación de esta metodología innovadora.

“Aprendizaje Entre Pares” es un modelo originario de México, conocido anteriormente como Redes de Tutoría, y cuenta con más de 20 años de experiencia en fortalecer la educación de estudiantes en pequeñas comunidades de sectores rurales. Actualmente, este modelo ha llegado a países como Argentina, Chile, Honduras y Perú, transformando la manera en que los estudiantes aprenden y se relacionan.

La iniciativa en la UGEL 01 se gestó el 14 de septiembre de 2023, liderada por el director Luis Yataco y la jefa del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial (AGEBRE), Nancy María Delgado de la Cruz. Desde entonces, 33 escuelas focalizadas implementaron este modelo con estudiantes de 4.º a 6.º grado de primaria.

Es importa mencionar el respaldo de la Universidad Marcelino Champagnat. La participación de esta institución se centra en la gestión y ejecución del presupuesto destinado a implementar una innovadora metodología en más de 200 escuelas ubicadas en Lima Sur.

Hay que destacar que la UMCH no está sola en este esfuerzo, ya que cuenta con el valioso respaldo de la Fundación Tinker, una entidad internacional especializada en financiar proyectos de innovación educativa a nivel global. Gracias a esta colaboración estratégica, se ha establecido una sólida base para la implementación exitosa de la metodología en las instituciones educativas de Lima Sur, brindando así oportunidades de mejora y desarrollo a la comunidad educativa en la región.

Asimismo, el proceso de implementación fue posible gracias a la apertura de los directores y subdirectores, quienes experimentaron el modelo y observaron los resultados tangibles que los niños podían lograr al cambiar el rol de estudiante a tutor. La frase “El que enseña aprende dos veces” resume acertadamente la dinámica que se ha desarrollado.

“Aprendizaje Entre Pares” aborda diversos temas relacionados con las competencias del Currículo Nacional, presentando nombres atractivos que despiertan la curiosidad de los niños. A medida que los tutores dominan un tema, se convierten en capaces de tutorizar a sus compañeros, fortaleciendo aún más su aprendizaje y habilidades.

Durante estos meses, los estudiantes de las 33 escuelas focalizadas han experimentado un continuo proceso de aprendizaje, interactuando no solo entre ellos, sino también tutorizando a estudiantes de otras escuelas no focalizadas, padres de familia y gestores educativos de diferentes UGEL, como Cañete y Sullana.