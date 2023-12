Trabajadores del Banco de la Nación acatan hoy paro de 24 horas piden aumento sueldo

By

Los trabajadores del Banco de la Nación acatan un paro de 24 horas este 11 de diciembre en todas sus sedes a nivel nacional. Según detalló Euladio Damián Tomás, secretario nacional de la Organización de Sindicatos de Trabajadores, lo que exigen es un aumento salarial.

Según remarcó el dirigente, desde el 2016 no hay ningún crecimiento en ninguna de las áreas de la empresa bancaria, por lo que están exigiendo que se incrementen sus pagos con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a sus colaboradores.

Los empleados del Banco de la Nación han anunciado que realizarán un paro de 24 horas a partir de hoy lunes 11 de diciembre, en demanda de aumentos salariales. Han advertido que esta acción podría extenderse indefinidamente si sus demandas no son atendidas por las autoridades competentes.

Según Euladio Damián Tomás, secretario nacional de la Organización de Sindicatos de Trabajadores del Banco de la Nación (Sinatban), los empleados de dicha entidad han sido marginados de incrementos salariales desde el 2016. “Nosotros, como empresa del Estado, hemos brindado una atención permanente, incluso en épocas de emergencia nacional sanitaria. Sin embargo, eso no se reconoce”, dijo el dirigente.

En una entrevista para RPP, Damián Tomás destacó que la política antilaboral persistente en sucesivas administraciones del Banco de la Nación ha negado sistemáticamente a los trabajadores el acceso a un aumento de sus sueldos. Esta situación los ha llevado a decidir suspender sus actividades para que sus demandas sean escuchadas.

“Nosotros venimos siendo desconocidos en todo sentido de nuestra condición laboral y en razón a ello, por acuerdo de las reuniones congresales, por acuerdo de las bases de todo el país, hemos tomado la decisión de ir a una paralización de 24 horas a partir del día 11 de diciembre”, explicó el secretario nacional del sindicato.

El dirigente sindical señaló que en los últimos 16 meses, bajo la administración actual del presidente del directorio, Juan Carlos Galfré; del gerente general (e), Isaías Villanueva; y del gerente de asesoría legal, Juan Carlos Bustamante, la política antilaboral se ha intensificado y los trabajadores han sido ignorados en todos los aspectos de su condición laboral.