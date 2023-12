Descarga más de un millón de materiales gratis para estudiantes y docentes con la plataforma Twinkl

Diversos recursos educativos estarán disponibles para todos este domingo 17 de diciembre. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

La educación escolar en el Perú y la región afronta grandes retos. Ya desde antes de la

pandemia la OCDE advirtió sobre la existencia de grandes desigualdades, tanto al interior de Perú como respecto a otros países, acerca de la disponibilidad de tecnología en las escuelas y las capacidades de los docentes para utilizarlas con eficacia.

El año pasado, a través de la presentación de un informe para replantear la educación en

nuestro país, Unesco abordó ciertos puntos que se deberían construir en la educación para lograr un mundo más sostenible, equitativo, inclusivo y próspero hacia el 2050.

La entidad pone el foco en construir un nuevo contrato social que promueva la equidad y el acceso a la educación de todos y todas, lo que implica un llamamiento a la investigación y la innovación; a la solidaridad mundial y la cooperación internacional; una exhortación para que las universidades y otras instituciones de educación superior participen activamente en todos los aspectos de la creación de este nuevo contrato social; y, esencialmente, que todos puedan contribuir a forjarlo.

Además, los principios fundacionales del informe indican garantizar el derecho a una

educación de calidad a lo largo de toda la vida y reforzar la educación como bien público y común.

Twinkl: enfrentando el desafío de mejorar los aprendizajes

Encontrar respuestas a las adversidades es positivo, pero resulta más valioso hacerlo en

contextos desafiantes. Y es aún más importante cuando se trata de garantizar el derecho a la educación de quienes necesitan un mayor soporte para ejercerlo.

Una noble iniciativa que busca mejorar la educación en Perú, la región y el mundo es Twinkl , una plataforma con más de un millón de recursos educativos diseñados por un equipo de maestros de todo el mundo que ofrece materiales divertidos, atractivos y relevantes para el contexto actual.

Esto incluye materiales para docentes, escuelas primarias y secundarias, padres, educadores en el hogar, estudiantes, cuidadores de niños y todos los actores de la comunidad educativa. Twinkl (que significa centelleo en español) ofrece contenidos organizados según los planes y programas del Ministerio de Educación, como juegos interactivos, actividades divertidas, hojas de trabajo, documentos Power Point y muchas más herramientas para reforzar los aprendizajes de los estudiantes y las capacidades de los docentes.

Además, comparte contenidos y artículos adecuados al contexto nacional, como estos artículos sobre las costumbres navideñas en Perú y actividades STEM para niños en primeras etapas escolares.

Twinkl nació en Inglaterra, en 2010, cuando Susie y Jonathan Seaton, sus fundadores, se

dieron cuenta de que a los maestros les costaba encontrar recursos adecuados que tuvieran garantía de calidad y que realmente ayudaran a los niños a aprender.

Por aquel entonces, al no haber una fuente creíble de recursos, los profesores de todo el

mundo empleaban un tiempo y una energía preciosos en crear los suyos propios. Además, trabajaban de forma aislada, reinventando constantemente la rueda para crear recursos individuales para materias y lecciones idénticas.

Susie y Jonathan se dieron cuenta de que, si hacían estos recursos una sola vez y los ponían a disposición de los profesores, les ahorrarían mucho tiempo y permitirían a la comunidad docente dedicar su energía a lo que realmente importaba: las niñas y niños.

El éxito de esta plataforma fue tal que en abril de 2018, Twinkl recibió el premio The Queen’s Award for Enterprise por el trabajo de la empresa en el comercio internacional. También recibió un segundo Queen’s Award for Enterprise en 2020, por innovación.

Como empresa digital, los recursos de Twinkl están disponibles en cualquier lugar y la empresa cuenta ya con más de 10,6 millones de miembros en más de 200 países de todo el mundo.

Recursos ilimitados por un día

Consciente de la importancia de acercar contenidos educativos a las escuelas y los estudiantes, Twinkl realiza constantemente campañas para facilitar el acceso de los mismos a la comunidad educativa.

Una de ellas es la que tendrá lugar el domingo 17 de diciembre. Aquel día, todos los recursosmde Twinkl estarán libres para poder ser descargados de manera ilimitada, facilitando así a docentes y estudiantes materiales que serán de ayuda en el año escolar y también en sus vacaciones.

Si quieres ser parte de esta campaña, solo debes visitar la página principal de Twinkl en esa fecha, crearte una cuenta (si no la tienes) y descargar los recursos que quieras.

