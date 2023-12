Patricia Benavides afirma que su suspensión como fiscal de la Nación tiene motivaciones políticas

Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, rompió su silencio luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) apruebe su suspensión provisional por seis meses como fiscal suprema. A través de un video grabado, la extitular del Ministerio Público señaló que la decisión del órgano tiene “motivaciones políticas”.

A Benavides se le sindica de ser la cabeza de una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público, además, habría coordinado con sus exasesores para influenciar en decisiones congresales a su favor.

“Cerca de la medianoche, la JNJ decisión suspenderme sin ninguna sola prueba en mi contra y queda demostrado demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución express como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que ha confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político; evidentemente, coordinado, vuelva a apoderarse del Ministerio Público”, señaló Benavides en un video difundido.

Asimismo, hizo un llamado a sus colegas para que no se dejen “amedrentar” y así puedan continuar con las investigaciones correspondientes. “No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan suspensiones”, agregó.

En otro momento, recordó cuando asistió el día de ayer, 6 de diciembre, a la sesión de la JNJ para que brinde sus descargos junto a su abogado, Jorge del Castillo, —investigado por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir—. Es así como indicó que se sometería a las diligencias, pero que acusa que no se respetó el “debido proceso”.

“Tengo más de 28 años de carrera fiscal y nunca me he corrido, siempre he dado la cara en todo momento. En este caso, he acudido a las citaciones en las que se me han convocado para decirle al país lo que realmente estaba sucediendo”, manifestó.