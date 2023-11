Investigaciones sospechosas y provechosas

Ingeniero se defiende de denuncia en extraño reportaje que no le dio el derecho de respuesta. Un grupo dirigiría estos tratados y no permitirían la aparición de nuevos especialistas.

Investigaciones y artículos científicos se venderían entre los investigadores de diferentes universidades generando grandes ganancias para un grupo de profesionales que también aprobaría o no la promoción de nuevos investigadores en el Perú.

Un reportaje de Punto Final de la semana pasada señala al ingeniero de sistemas, Juan Carlos Cotrina Aliaga, como cabecilla de la organización “Los Gallos de la Granja”.

Según el reportaje, Cotrina Aliaga es un cabecilla de esta organización. Diario UNO lo entrevistó en su casa de Surquillo dónde vive hace seis años.

“Desde fines de octubre han salido dos reportajes referidos a la compra y venta artículos científicos. Un reportaje se llamó “La Granja”. El reportaje del 5 de noviembre se tituló “Los Gallos de la Granja”, en el cual sale mi imagen e indirectamente se me involucra como cabecilla de esta banda organizada para la venta de artículos científicos. Agregan que existen grupos de WhatsApp, se administran grupos de WhatsApp, pero no tuve la oportunidad de defenderme. Es más, se menciona que no he sido ubicado y poco más dan a entender que no estoy en el país”, señala Cotrina.

Todo apunta a qué la educación superior, al menos en lo referido a la investigación, ha sido tomada por un grupo con el que tienes que alinearte para no tener problemas.

“Lamentablemente en el país existe una elite que tiene secuestrado el sistema educativo y esas élites están acostumbradas a qué para tú publicar tienes que participar con ellos”.

NEGOCIO REDONDO

El ingeniero de sistemas explicó que las universidades establecen rangos de publicaciones que pueden ser cuatro o cinco artículos en un año para que puedas permanecer en la institución. Agregó que en el caso de los que hacen maestrías si o si deben tener una publicación al año. “Pero quien integra esa publicación: tú docente y el docente en un salón de maestría de 30 alumnos cuántos artículos suma, 30 artículos. Entendamos que esto es manejado por una élite, por grupos de poder, que manejan este sistema educativo y sacan provecho de esto, pero que como ven una corriente de jóvenes que amenaza esto, lo aniquilan”.

PONENTE EN EUROPA. “Yo he participado como ponente en eventos académicos en diversos países. Ahora último estuve en Italia capacitándome, como ponente estuve en España. He estado también en Inglaterra. Está semana debí estar en Cuba como ponente, pero por estas denuncias preferí quedarme para esclarecer las cosas”, señaló Juan Carlos Cortina.

FICHA ACADÉMICA. “En primer lugar quiero decir que soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en docencia universitaria y soy doctorado en gestión pública y gobernabilidad.