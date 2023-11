Claudia Pacheco lanza su primer sencillo como solista:”Ciudad”

By

Desde pequeña estudió piano clásico y técnica vocal. Estudió pintura en Bellas Artes y recorrió el mundo aprendiendo distintas formas de expresiones artísticas. Hoy la artista multidisciplinaria Claudia Pacheco lanza su primer sencillo como cantante solista titulado ‘Ciudad’, una balada melódica que considera “una amalgama de todo lo que he aprendido y experimentado a través de los años”.

Producido musicalmente por Francisco Murias, la canción, cuyo videoclip se encuentra en YouTube, representa un paso más en el viaje que la autora ha tenido a lo largo de su vida. “He dedicado toda mi vida y mi alma al arte explorando diversos medios de expresión como la pintura, la música, la acrobacia, etc.”, expresa.

“Aunque parezca un cambio, para mí se siente como un pase natural en mi viaje como artista”, enfatiza al señalar que ‘Ciudad’ calzaba perfecto con el tiempo que viene viviendo. “Jugué con la guitarra sentada frente al piano y encontré progresiones y ritmos que empezaron a sonar como era yo”, recalca.

“Este primer sencillo no solo es reflejo de mis emociones; también puso a prueba mi habilidad para contar mi propia historia en mi intento de transmitir belleza y caos, inspiración y agotamiento”, sostiene al agregar que Francisco Murias hizo toda la magia y logró la canción como ahora la escuchan.

“La música es una forma poderosa de comunicación que sé que me hará vivir experiencias únicas”, añade. El vídeo cuenta con la dirección de Rafael Mercado Salas y muestra escenas de una Lima nocturna que acoge a Claudia mientras interpreta la balada pop melódica.

TODA UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Nacida en Lima, desde pequeña estudia piano clásico y técnica vocal. Estudió pintura en Bellas Artes y recorrió el mundo aprendiendo distintas formas de expresiones artísticas. En el 2008 se dio a conocer como ilusionista y acróbata, su trabajo logró tener cobertura internacional.

En el 2012, junto a Rafael Mercado Salas, fue parte del dúo de pop electrónico “Noise”; el video de la canción ¨Junto a ti¨ fue lanzado en MTV y se mantuvo por varias semanas. Ha publicado dos libros de poesía. Actualmente es directora artística de Fit Studio Perú y parte del staff de artistas del Golden Circus International.