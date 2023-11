Congreso aprueba solicitud de viaje de Diana Boluarte para Foro APEC

By

El Congreso de la República en el pleno de este jueves 09 de noviembre autorizó por tercera vez la salida de la mandataria a territorio norteamericano. En esta oportunidad, el principal motivo del viaje comprende la participación de la mandataria en la 30° Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Las críticas respecto a la falta de claridad con la que se solicitó el pedido de salida del país de la última vez, en la que la Cancillería aseveró, falsamente, la existencia de una reunión bilateral con el presidente Joe Biden; no mellaron en nada al pleno del Congreso, que aprobó el pedido planteado por el titular de Torre Tagle, Javier González Olaechea, el último martes con 62 votos a favor, 46 votos en contra y 5 abstenciones.

Congreso no avala viaje de Dina Boluarte

Con 56 votos a favor, 44 votos en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República mostró su posición ante la solicitud de viaje de Dina Bolaurte a Estados Unidos para participar en el APEC. Por estos resultados, no se requirió pasar el tema a segunda votación.

“Se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta de la República salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023″, mencionó el presidente del Congreso.

Javier González Olaechea evitó declaraciones sobre viajes de Dina Boluarte

Durante la sesión del Congreso, Javier González Olaechea no hizo mea culpa ni mencionó los errores de los viajes anteriores de Dina Boluarte, los cuales no tuvieron resultados destacables para el Perú.

“Nosotros no estamos en condiciones de referirnos a las reuniones bilaterales. No es culpa de nosotros, Perú no es un país que está extendiendo la mano para recibir los beneplácitos correspondientes”, indicó.

“Por cada viaje me comprometo a realizar un informe fehaciente de los impactos, no logros inmediatos porque estas decisiones tienen su proceso de implementación, pero si hacerlo de la forma más respetuosa y cordial para saludar a cada uno de todos los congresistas”, señaló ante el Pleno.

Sin embargo, ese viaje propinó la salida de Ana Gervasi de la Cancillería, pues no se concretó una reunión bilateral entre Dina Boluarte y el presidente de EE.UU., Joe Biden.

Agenda presidencial de Dina Boluarte

14 de noviembre:

Partida de la presidenta Dina Boluarte desde el Grupo Aéreo N.° 8.

15 de noviembre

Evento de promoción de inversiones titulado ‘Sesión de promoción país y de atracción de inversiones en el marco de la Semana de Líderes APEC 2023’ organizado por el Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC Perú).

Participación de la señora Presidenta en la octava sesión de la Cumbre Empresarial de APEC (CEO Summit), titulada: ‘Navegando caminos hacia la prosperidad equitativa: ¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades de educación, formación profesional y emprendimiento para ayudar a las poblaciones desfavorecidas?’

Recepción de bienvenida para los líderes, ministros y CEOs, organizada por Estados Unidos en su condición de anfitrión de APEC 2023.

Cena de trabajo con un grupo de 12-14 CEOs de empresas líderes sobre la agenda de la presidencia APEC Perú 2024.

16 de noviembre

Desayuno de trabajo sobre empoderamiento económico de las Mujeres.

‘Diálogo entre los Líderes Económicos de APEC con los representantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC)’.

Fotografía de los líderes con invitados especiales.

Participación en la 30° Reunión de Líderes Económicos de APEC: ‘Diálogo y almuerzo de trabajo entre los líderes de APEC con invitados especiales sobre sostenibilidad, clima y transición energética justa’ (Sesión 1).

Discurso en la sesión de clausura de la Cumbre Empresarial de APEC (CEO Summit).

Cena de bienvenida ofrecida a los líderes de APEC.

17de noviembre

Participación en la 30° Reunión de Líderes Económicos de APEC sobre ‘interconexión y construcción de economías inclusivas y resilientes’ (Sesión 2).

Grabación de video mensaje sobre la importancia de APEC.

18 de noviembre

Retorno de la presidenta Dina Boluarte al Perú