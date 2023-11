SS Nicolás I Patriarca Ortodoxo de las Naciones: “La Iglesia debe salir a buscar a la gente debe acercarse más a ella”

By

SS Nicolás I Patriarca Ortodoxo de las Naciones, luego de una visita de siete días en el país, el máximo representante se despidió del Perú con un enorme mensaje a la sociedad, y a la clase política peruana. El Patriarca Nicolás I, en su bendición pidió nunca perder la fe, creer siempre en Dios y que la unión es importante para encaminar todos nuestros proyectos en bien de la comunidad.

Durante su visita al Perú, el Patriarca Ortodoxo de las Naciones hizo un llamado a la clase política acabar con sus rencillas y peleas y buscar el camino de la unión por el bien de la sociedad peruana. “Los políticos son los que guían los destinos de un país, por eso le pido unirse por el bien de los pueblos. Es lograr la unión por encima de las diferencias de pensamientos. Que este país reafirme su mensaje de integración y de paz, y se distinga por su solidaridad”, puntualizó Nicolás I.

El Patriarca Ortodoxo, criticó el poco acercamiento de la Iglesia a sus feligreses. Enfatizó en que la clave para seguir un camino de fe es que la Iglesia salga a buscar a sus fieles. “Yo he viajado más de 10 mil Km, y subo a encontrarme con la gente, los tengo a mi lado. No viajo en papamóvil, mi camino es con la gente. Me encuentro con ellos”, precisó.

SS Nicolás I Patriarca Ortodoxo de las Naciones realizó de esta manera su primera visita Pastoral Apostólica al Perú. Su presencia en nuestro país nos ayuda a fortalecer nuestra fe, en la tarea de evangelización de los pueblos siguiendo el poderoso mandato de nuestro Señor Jesucristo.

Como se sabe SS estuvo acompañado de una importante delegación de Vicarios provenientes de diversas naciones de nuestro continente: Arzobispo Vicario Primado Metropolitano del Brasil, SCALA DI MARIA; Arzobispo MARIUS NICHOLAS SIDAU, Vicario de los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Detroit; Su Eminencia, el Obispo ESTEBAN , Vicario de Chile , quienes fueron recibidos por el Cuerpo Eclesiástico de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú, presididos por SB, arzobispo Mor FRANCISCO, ÁNGEL ERNESTO MORÁN VIDAL.

El sábado 04 de noviembre SS Nicolás I, acompañado de la importante delegación ofició la Consagración del Templo Proto Catedral Ortodoxa San Bartolomé Apóstol en San Juan de Lurigancho. Posteriormente el domingo cumplió una Misión Parroquial Ortodoxa Señor de Qoylluritty, en Jicamarca San Antonio de Chacclla.

La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, de la mano del Mor Francisco Ángel Moran Vidal, junto a la visita del Patriarca SS Nicolás I, visitaron el AAHH Asociación Juan Pablo y pusieron la primera piedra, para la creación de un colegio inicial, con la construcción de 3 aulas y albergue para niños de extrema pobreza.

También tuvieron el apoyo y la visita de la Presidenta del Club de Leones de San Juan de Lurigancho. Junto a la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Jesús María, María Tanaca, a la misma ves es miembro del club de leones de Miami.

Todos se comprometieron en dar todo el apoyo necesario a los hermanos del AAHH, y no dejarlos olvidados.