“Armada Peruana” partieron hoy de liebres en los “Caminos del Inca”

La edición 51 de los Caminos del Inca, tradicional competencia peruana, ha empezado de la menor manera para el “CASTRO YANGALI TEAM” que ha colocado a sus tres pilotos a bordo de sus poderosas máquinas FORD FIESTA RALLY 3, entre los cinco primeros ligares de la partida que esta mañana se inició con la etapa Lima-Huancayo.

Es así que Carlos Castro con su máquina 804 y acompañado de su copiloto Carlos Peral, arrancó de liebre, a las 09:00 a.m., en tanto que Nicolás Fuchs con Fernando Mussano con el 842 salió en el tercer lugar a las 09:04 a.m., mientras que Eduardo Castro con la española Carla Salvat con el coche 840, salieron en el cuarto lugar a las 09:06 a.m. “LA ARMADA PERUANA” confirma su objetivo de pelear ganar la general de esta 51 edición.

Los otros candidatos a estar en pelear los lugares de vanguardia, Raúl Velit con el 888, salió en el segundo lugar, Raúl Orlandini con el 716 partió en el quinto puesto, mientras que Luis Alayza con el 712 lo hizo en el sexto lugar.

La competencia consta de 6 etapas, que se inició el miércoles 18 con la Partida Simbólica que se celebró en el Estacionamiento Agua Dulce – Chorrillos, el jueves 19 se efectuó el Súper Prime en el Kartódromo de La Chutana, donde se determinó el orden de partida para el primer tramo.

La acción se retomará el lunes 23 con la etapa Huancayo- Ayacucho y tras un día de descanso continuará el miércoles 25 desde Ayacucho – Andahuaylas, jueves 26 Andahuaylas – Cusco; para tener el viernes 27 un día de reparaciones en la Ciudad Imperial.

Las últimas dos etapas serán el sábado 28 y domingo 29, con las etapas Cusco – Puno y Puno- Arequipa, donde se celebrará la premiación a partir de las 18:00 horas en el hotel BTH Hotel El Lago, Sabandía.