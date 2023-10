Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra parlamentaria Rosselli Amuruz

By

Con 17 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio a la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, quien se encuentra fuertemente cuestionada por su cercanía al exlegislador Paul García Oviedo.

Además de las críticas por su asistencia a una fiesta de cumpleaños, llevada a cabo un día después del fallecimiento de su compañero en la Mesa Directiva, también se encuentra en la mira por los constantes viajes que realizó junto a quien sería su pareja, durante dos semanas de representación.

Por si no fuera poco, también se le acusa de contratar hasta ocho trabajadores cercanos a Paul García Oviedo en áreas del Congreso, que están adscritas a áreas sobre las que Rosselli Amuruz Dulanto tiene competencia. Todos estos hechos fueron mencionados por el presidente del grupo de trabajo parlamentario, Diego Bazán, quien además es su correligionario en Avanza País.

Como se recuerda, en el Pleno del miércoles 11 de este mes se votó una moción de censura contra la congresista Amuruz. En esa ocasión, los votos en abstención de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) permitieron que no se obtenga la mayoría absoluta de los legisladores presentes —que era de 53 votos, pues había 105 parlamentarios asistentes en el Hemiciclo— para que sea admitida a debate la referida moción que buscaba su remoción en el cargo.

Pero, eso no fue todo lo que pasó. Lo que llamó la atención es que la bancada de Avanza País, a la que pertenece Rosselli Amuruz, quedó dividida en el escrutinio porque tres de sus miembros votaron a favor (Diego Bazán, Adriana Tudela y Norma Yarrow), dos no lo hicieron al no estar presentes (Patricia Chirinos y Alejandro Cavero), dos votaron en contra (José Williams y María Córdova) y solo hubo una abstención (Diana Gonzales).

Otro punto que menciona la denuncia de oficio es sobre los presuntos favorecimientos a personas de su entorno para que ocupen puestos de trabajo en el despacho de la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva.

Amuruz Dulanto no fue censurada por el Pleno del Congreso pese a que la moción que sustentó el vocero de la bancada Unidad y Diálogo, Juan Burgos, la cuestionaba por estos hechos.