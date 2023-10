Dina Boluarte justifica demora en repatriación de peruanos de Israel: “Lamentablemente, no se tiene logística”

By

Dina Boluarte justifica demora en repatriación de peruanos de Israel: "Lamentablemente, no...



La presidenta Dina Boluarte reconoció que la falta de logística generó la demora en el rescate de peruanos atrapados en Israel durante los ataques del grupo islamista Hamas, que tomó como rehenes a una ciudadana peruana-israelí y cuatro de sus familiares.

“Cuando se inició el conflicto, inmediatamente pusimos las alertas con nuestra embajada y consulado en ese país. Desde el primer momento empezamos a atender con hospedaje, alimentación y ponerlos a buen recaudo. [Son] situaciones técnicas. A veces se especula o critica sin verificar”, dijo al aterrizar junto a 25 de connacionales que fueron evacuados de la zona de guerra.

Boluarte comentó que, a diferencia de otros países de la región, cuyos líderes dispusieron el rescate inmediato de sus compatriotas, el Perú no cuenta con aviones que puedan ejecutar viajes en situaciones de emergencia como la de los últimos días.

“Los chárteres privados no tenían autorización para aterrizar en Israel, como lo que ha sucedido con el chárter privado que ha mandado Ecuador. A diferencia de Chile y Argentina, [los enviados] son aviones oficiales del Ejército o de la Fuerza Área. Lamentablemente, el Perú no tiene esa logística. Por esa situación, hemos dispuesto la compra de dos Boeing para que podamos hacer los puentes humanitarios en el momento que se requiera”, adelantó.

La presidenta Dina Boluarte anunció la compra de dos aviones Boeings para repatrias a compatriotas en Israel. Video: TV Perú

El avión presidencial, que movilizaba a Boluarte en su gira por Europa, trasladó inicialmente a 42 personas desde Tel Aviv hacia Roma, desde donde solo 25 decidieron continuar el viaje de regreso hasta territorio peruano.

La nave oficial hizo escalas en Cabo Verde, África y Brasil, y arribó al Grupo Aéreo Número 8, la base militar anexa al aeropuerto internacional de Lima, después de las 17:00 horas.

En ese sentido, Boluarte Zegarra anunció que el Gobierno comprará dos Boeing para realizar puentes humanitarios en el momento que sea necesario, dado que nuestro país no tiene aviones de ese tipo para dichas labores.

“Para el Perú, lamentablemente pues, no se tenía y no se tiene esa logística. Por esa situación y en esa mirada de responsabilidad como gobernante, hemos dispuesto la compra de dos Boeing para que podamos tener y hacer esos puentes humanitarios en el momento que se requiera”, subrayó.

“En este momento Boeing que pueda hacer un vuelo con escala hasta Tel Aviv, el Perú no lo tiene. Tenemos este avión presidencial y hemos tenido que viajar haciendo cuatro escalas. Es por eso que cuando nosotros viajamos lo más prudente era llegar a Roma y de Roma mandar el avión presidencial para rescatar a nuestros compatriotas”, añadió.

Como se recuerda, este domingo arribó al país el avión Boeing 737-500 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con 25 ciudadanos peruanos repatriados desde Israel, debido a la guerra en esta parte de Medio Oriente.

Nuestros connacionales llegaron a Lima junto con la comitiva encabezada por Boluarte Zegarra, quien culminó un viaje de trabajo a Alemania, el Vaticano e Italia esta semana.