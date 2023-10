Hania Pérez de Cuéllar: Ministra de Vivienda derrocha dinero de su caja chica en compra de almuerzos, postres y suplementos alimenticios

By

Nada de austeridad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que encabeza la economista Hania Pérez de Cuéllar, adquirió almuerzos, postres y hasta suplementos alimenticios con dinero de la caja chica de esa entidad, según reveló “Punto final”. Según un reportaje, entre enero y abril de este año el despacho ministerial de Pérez de Cuéllar gastó un aproximado de 1288.80 soles en total en 7 almuerzos para llevar del restaurante Chifa Palacio, ubicado en la cuadra 5 de Canaval y Moreyra.

En diciembre de 2021 dicho portafolio emitió una resolución directoral que delimita el uso de su caja chica. Su finalidad es asegurar, atender y agilizar el pago de gastos menudos y urgentes que demandan su cancelación inmediata, o de aquellos repentinos que no han sido debidamente programados.

La normativa señala que, en el caso de consumo de alimentos o refrigerios pagados por la caja chica, estos estarán justificados solo cuando se deban a reuniones de trabajo o labores por necesidad de servicio.

El 9 de enero de este año, por ejemplo, el despacho ministerial gastó 185 soles en un Banquete Mandarín y un chancho asado al ajo. La justificación: una reunión de trabajo para preparar la primera exposición de la ministra ante el Congreso en medio del voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola.

En el reportaje se revela que el despacho ministerial de Hania Pérez de Cuéllar utiliza estos recursos de manera inadecuada en reiteras oportunidades para comprar comida en chifas, restaurantes criollos, postres y suplementos alimenticios.

Mientras que el 14 de marzo, indicaron que la compra de comida chifa estuvo ligada a la emergencia del denominado ciclón Yaku. En otra ocasión, el 9 de abril, argumentaron que la compra de dos ‘banquetes mandarín’ fue en medio de una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Vivienda para solucionar el problema de las lluvias en Piura.

En cuanto a la compra desmedida de suplementos alimenticios con dinero de la caja chica del Ministerio de Vivienda, Punto Final narra que, el 10 de abril, el despacho de Pérez de Cuellar mandó a comprar 10 botellas del suplemento alimenticio Ensure, 5 sabor a vainilla, 5 sabor a café. Esto significó un gasto de S/108 y se especificó que la compra se realizaba para consumo del despacho presidencial.

Además de estas compras “urgentes”, a lo largo del año, el despacho ministerial de Vivienda utilizó dichos fondos en una barra de comida criolla, así como en varios bocadillos de una cafetería.

“En mi opinión, aquí hay una infracción al uso de recurso público que integran los conceptos de caja chica. No se pueden integrar en ello conceptos de uso personal. Definitivamente no”, dijo para Punto Final la abogada en derecho administrativo, Cecilia Cruz.

“Gastar de manera reiterada, en el periodo de un mes, repetitivamente, en conceptos de alimentos, que sobrepasan los 400 soles, parece que no es un gasto eficiente, que no está de cara a la austeridad que exigen las normas de gasto de presupuesto público”, agregó.

