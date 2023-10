Madre dio a luz en puerta de hospital debido a la falta de atención: “Mi bebé cayó al suelo”(VIDEO)

By

¡El Colmo! La crisis en el sistema de salud del Perú parece haber sobrepasado sus propios límites, nueva,ente la falta de atención del personal de salud de un hospital de Comas provocó que una madre de a luz en la puerta del nosocomio. En medio de una emergencia, una mujer que llegó a un hospital Marino Molina de Comas para recibir atención médica terminó dando a luz en la puerta del establecimiento, perjudicando el estado del bebé que cayó de cabeza.

En declaraciones para Buenos Días Perú, el padre del neonato contó que al momento de ingresar al nosocomio la puerta se encontraba cerrada, por lo que la seguridad le indicó que debía caminar con la madre del pequeño unos cuantos metros a pesar de los dolores que sentía. Según el padre del bebé, el personal del centro de salud les indicó que debían ingresar por otra puerta una vez que se acercaron al nosocomio. Sin embargo, la ahora madre entró en labor de parto antes de entrar al establecimiento, provocando que el recién nacido cayera al suelo.

Por otro lado, los pacientes que llegan al hospital denuncian que el establecimiento no atiende de una manera adecuada y correcta a las personas que llegan con dolencias. Finalmente, los pobladores expresaron que el nosocomio no cuenta con los antídotos que recetan los especialistas de la salud y muchas veces compran los medicamentos por su propia cuenta fuera del hospital.

Falta de atención

La pareja se dirigió a este establecimiento de salud en búsqueda de asistencia médica debido a los fuertes dolores que sufría la embarazada. Sin embargo, al llegar a la puerta de Emergencias, el personal del nosocomio le indicó que debía de ingresar por otra entrada.

“Yo pido silla de ruedas, pero al parecer el hospital no tiene. Nadie pudo habilitarme una silla de ruedas, entonces tuvo que caminar un aproximado de una cuadra hasta el área de ginecología”, contó.

Respuesta tardía

El personal de salud no se habría percatado de la situación hasta que el hombre se encontraba con su bebé en brazos. Es ahí cuando dos licenciadas llegan para auxiliarlo y brindar atención. La tardía respuesta provocó que el cordón umbilical tenga que ser cortado en el suelo del Hospital Marino Molina. La mujer que acababa de dar a luz fue subida a una camilla y, recién en ese instante, se le brindó atención.

Pese a que el personal de salud le indicó que el menor se encuentra bien, el padre teme que pueda llegar a tener alguna lesión interna de la cual no se le estaría informando.Es así como ocurrió este indignante caso en el que una madre dio a luz a un bebé en la puerta de hospital debido a la falta de atención.

“Solo espero que mi recién nacido quede fuera de peligro tras sufrir el fuerte golpe al momento de su nacimiento […] Me han dicho que mi señora está estable. Aún no puedo creer todo lo que acaba de pasar, hemos estado cuidando tanto su embarazo que es lamentable lo que pasó en este concurrido hospital del Seguro Social del Perú (EsSalud)”, agregó entre lágrimas.

“Muy mal señor, supuestamente este es un hospital del Seguro y de verdad qué horrible […] Mi papá tiene 70 años, todo el día está sentado, ya le duele la parte trasera. Le han dicho que lo tienen que operar […] Todo esto ocurre en el Marino Molino, la señora estuvo en emergencia, pero no la han querido atender”, se les escuchó decir en la entrevista.