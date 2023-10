Caja Metropolitana desmiente a la municipalidad de La Victoria￼

By

Por: Alejandro Arteaga

Cada día que pasa los comerciantes del Mercado de Frutas están más cerca de ser los dueños formales de dicho establecimiento. Ayer el Gerente General de la Caja Metropolitana de Lima, Hernán Rodríguez, se reunió con un grupo de mayoristas y desmintió la versión que dio la Procuradora de la Municipalidad de La Victoria, Teresa Palacios, quien afirmó que dicha comuna había pagado la deuda y con 13 millones de soles de más.

Teresa Palacios, Procuradora de la Municipalidad de La Victoria.

“La gran pregunta es porque siempre dice la procuradora de que está cancelada la deuda. La verdad es que yo no sé de dónde saca el argumento. Lo real es que si esa deuda estuviese cancelada, creo que hace tiempo la Municipalidad de La Victoria hubiese culminado el proceso de privatización del mercado. Cuál es la razón del porque no lo hace, por la hipoteca”, dijo el gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.

A renglón seguido explicó que si hubiese sido cancelada la hipoteca como dice la procuradora, el juez hubiera determinado levantarla. Agregó que la Caja viene trabajando este tema con la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas Nº 2, desde el año 2017.

Recordemos que el día del plantón de protesta de los comerciantes en la municipalidad de La Victoria, la procuradora declaró ante los medios de comunicación que habían pagado dicha hipoteca y con 13 millones de más.

Al respecto el representante de la Caja explicó que este supuesto excedente no fue dispuesto por el municipio de La Victoria. “Nadie puede disponer de ese dinero, eso no se puede hacer porque son impuestos, eso es del tesoro público y no se puede tocar, porque estarían cometiendo un delito”, dijo el gerente.

ALGO MÁS

RENOVACION POPULAR. El mismo comerciante recordó que el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, es del mismo partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Dijo que en este caso falta decisión política.