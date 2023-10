JNJ investigará designación del jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar una investigación sobre las supuestas irregularidades en el proceso de nombramiento del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, luego que la Contraloría encontró indicios de irregularidad en los diplomas con capacitaciones que presentó el abogado, Juan Fernández Jerí, para concursar al cargo.

En ese sentido, la JNJ solicitó información de las áreas técnicas de este organismo, a fin de tomar las acciones pertinentes sobre el caso, en base al informe de 32 páginas de la Contraloría, en el que se revela que Fernández Jerí, presentó diplomas de capacitaciones con fechas y horas de clases que coinciden, pese a ser dos cursos distintos.

El último 3 de octubre, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que advertía la presencia de irregulares durante el proceso de nombramiento del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí. El órgano responsable de la designación de este funcionario en aquel momento de la designación era la misma Junta Nacional de Justicia, que una vez advertida de estas irregularidades emitió un pronunciamiento.

Entre los principales cuestionamientos advertidos por la CGR, está la acusación de que Fernández Jerí había presentado certificados de cursos de diplomado en los que ciertos docentes niegan su participación, además de haber trabajado en el sector público y el sector privado al mismo tiempo, hecho que constituye una falta. Al enterarse del hecho, la JNJ emitió un primer comunicado en el que aseveraba haber contado con la participación de la Contraloría.



Anuncia investigación al jefe de la Autoridad Nacional del Control

Pero este no es el único de los anuncios cruciales presentados en el comunicado de este 5 de octubre. Otro de los puntos sobre los que este comunicado gira en torno es la situación actual en la que se encuentra Juan Fernández Jerí. En el documento, la JNJ precisa que, “hasta la fecha, se han dispuesto el inicio de las indagaciones respectivas, para establecer la existencia o no de irregularidad”.

No solo eso, la JNJ ha sido tajante al enfatizar que, “de ser el caso, se determinarán las responsabilidades que correspondan”. Asimismo, si bien no existió una presencia constante de la Contraloría durante la designación del titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público; afirmó que lo que sí existió fueron constantes atenciones a las comunicaciones del Órgano de Control Interno (OCI).

