José Jerí desmiente denuncia en su contra: “Resultados prueban mi inocencia”

Congresista de Somos Perú es voceado para asumir la Presidencia del Congreso

Tras ser acusado de un presunto abuso sexual, el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, desmintió dicho hecho y señaló que las pruebas solicitadas por el Ministerio Público lo exculpan de la denuncia en su contra, por lo que espera que el caso se resuelva lo más pronto posible.

“He podido colaborar con todo lo que ha dispuesto la Fiscalía y, además, luego de haber pasado casi seis meses hay resultados en todas las actuaciones de todos lo solicitado, todas las pruebas solicitadas por la fiscalía, biológica como ADN, me dejan sumamente tranquilo y confirman que no he cometido ese delito”, sostuvo a la prensa el legislador de Somos Perú.

Asimismo, señaló que, como congresista, está esperando el pronunciamiento de parte de la Fiscalía, que espera sea objetiva y se esclarezcan todos los hechos. “De igual forma quiero señalar que espero haya un pronunciamiento pronto del Ministerio Público, porque es una investigación que continúa siendo reservada. Espero que haya pronunciamiento objetivo y justo”, dijo.

Aseveró que, en el 2024, presentó una denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Público que actualmente ve su caso, por lo que espera no haya una venganza por la investigación en su contra.

A juicio de José Jerí es clarísimo que hay una campaña de desprestigio en su contra, ya que se ha ventilado detalles de la denuncia, tras conocerse la posibilidad de que integre la Mesa Directiva.

En otro momento, manifestó que está dispuesto a participar e integrar una Mesa Directiva para esta última etapa unicameral y que espera que su bancada inicie diálogos con las demás fuerzas políticas del llamado Bloque Democrático y el resto de bancadas legislativas.