Joaquín Kishimoto busca  triunfo en pistas colombianas

El niño peruano Joaquín Kishimoto buscará este sábado 7 y domingo 8 subir nuevamente al podio de los triunfadores de la Micro Max esta vez en el Triple Desafío 2023 del Rotax Max Colombia sobre el asfalto del Kartódromo de Cajicá en Bogotá, Colombia.

Kishimoto, quien ha viajado con la debida antelación al escenario de las fechas finales del certamen del vecino país del norte, tendrá el tiempo necesario para poder carburar el motor a los 2,400 m.s.n.m. de la capital colombiana, probar el chasis, y por supuesto entrenar en los distintos trazados para las dos últimas válidas las mismas que han sido denominadas el Triple Desafío con tres circuitos distintos en el fin de semana, con 37 puntos en juego, coronando a un Campeón por categoría

Kishimoto, de 7 años de edad, ha sumado 111 puntos en la General de su categoría a pesar que no la tuvo consigo en la Undécima jornada, tuvo una mala Clasificación encontró mucho tráfico en pista, veinte pilotos en partida, y no pudo dar una sola vuelta limpia debiendo partir en posición 7 la primera serie, culminando en la misma colocación, en la Pre Final y Final, a pesar de tener motor y desarrollar velocidad, no encontró espacio para rebasar rivales y se tuvo que conformar con la séptima posición final.

Gracias a sus auspiciadores que le permiten continuar con su exitosa carrera deportiva, Garmin, Mercedes Benz, Make Music, Hot Rides, Casa Franca Lodge Ollantaytambo, Restaurante El Hornero, Koba Racing, Grip South Florida, Sparco Colombia.