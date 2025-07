El pueblo minero resiste y vencerá

 Presidente de CONFEMIN califica medida como “infamia legal” Decreto Supremo que busca convertir en ilegales a mineros ancestrales del Perú profundo.

 Miles protestan frente al Ministerio de Energía y Minas mientras dirigente advierte que mantendrán

plantón hasta revertir decisión de Dina Boluarte.



En plena crisis social y con miles de mineros frente

al Ministerio de energía y minas, el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), Máximo Becker, da una entrevista exclusiva a nuestro medio para denunciar la intransigencia del gobierno y el carácter excluyente del Decreto Su-premo 012-2025-EM.

Asegura que este decreto no es una prórroga sino un cierre arbitrario del proceso de formalización y acusa al gobierno de Dina Boluarte de no tener voluntad política para escuchar al pueblo minero. Becker defiende la legitimidad del reclamo y advierte que no levantarán ni una sola carpa mientras no se revierta esta “infamia legal disfrazada de orden”. “Nos quieren convertir en ilegales, pero no lo van a lograr.El pueblo minero ancestral no se rinde”, afirma.

DU: ¿Cómo evalúa el presidente de CONFEMIN

la actual crisis, marcada por campamentos frente al Congreso y bloqueos de rutas desde el 26 de junio?

Es una expresión de lucha por el derecho a tra-

bajar, producir y sostener a nuestras familias. No pedimos trabajo: somos empresarios, invertimos

y generamos beneficios donde operamos.

DU: ¿Qué opinión tiene CONFEMIN sobre la postu- ra del MINEM frente al DS 012-2025-EM?

La postura del MINEM es intransigente. Dicen que no pueden hacer nada y que todo depende del Congreso, pese a que ellos impusieron las condiciones.

DU: ¿Por qué dicen que el Gobierno no tiene voluntad política y prefiere un marco legal estricto?

Porque el ministro afirmó que no cambiará nada del DS. No fuimos convocados para dar aportes.

No buscan formalización, sino nuestra desaparición. La minería es una actividad

económica, no criminal. En Chile, el enfoque es empresarial, aquí es legalista y excluyente.

DU: ¿A quién representa CONFEMIN en esta coyun-

tura?

A todos los mineros productivos, activos o suspendidos. No representamos a mineros ilegales ni inactivos. Representamos a quienes trabajan y producen.

DU: ¿Qué implica la “prórroga con condiciones” del DS 012-2025-EM y por qué vulnera la equidad? No es prórroga, es un cierre. La Ley 32213 indica prórroga sin distinguir REINFO vigente o suspendi-

do. Pero el MINEM excluyó a quienes tenían REINFO suspendido por más de un año, sin análisis caso por caso.

DU: ¿Cuál es el argumento principal para pedir un nuevo decreto?

El MINEM parte de la idea errada de que los suspendidos no quieren trabajar. Eso excluye al

70% de mineros. Además, deja abierta la puerta a más exclusiones, como en Pa- taz, donde Poderosa no ha producido nada, pero los mineros serán excluidos.

DU: ¿Están dispuestos a radicalizar protestas? Es eso o ser ilegales. Nos están criminalizando. ¿Qué harían los funcionarios si estuvieran en nuestra si-

tuación?

DU: ¿Qué impacto ten- dría esta situación en zonas

rurales y andinas?

Cientos de miles de familias quedarán sin trabajo.

Comunidades que existen gracias a la minería desaparecerán.

DU: ¿Tiene sentido avanzar con la Ley MAPE mientras hay una prórroga condicionada del Reinfo?

La Ley MAPE es necesaria, pero realista. Además,

se necesita una ley contra concesiones ociosas. Las concesiones son para trabajarlas, no para especular.

DU: ¿Qué responde CONFEMIN a quienes di-

cen que el Reinfo protege la minería ilegal?

El Estado creó el REINFO. Nos puso entre tener

REINFO o ser delincuentes. El proceso fue diseñado por burócratas sin conocer la realidad de la pequeña minería.

DU: ¿Qué proponen para los mineros con REINFO

suspendido por más de un año?

Reincluirlos hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando debería aprobarse la Ley MAPE. Es simple, no entendemos la resistencia del Ministro.

DU: ¿Qué impide avanzar a los mineros que sí es-

tán cumpliendo?

Muchos REINFOS están suspendidos porque los mineros ya no trabajan donde declararon hace

años. Recién se permite registrar nueva ubicación,

pero se exige contrato de explotación, que muchos concesionarios no otorgan.

DU: ¿Cómo funciona la mesa técnica con el

MINEM?

El Viceministro dijo que solo recibirían propuestas,

no negociarían. Pero fue él quien propuso la mesa. No hay avances concretos.

DU: ¿Temen que el cierre del Reinfo aumente la

minería ilegal o violencia?

Sí. Muchos serán ilegales si no les renuevan contrato. Los verdaderos ilegales nos matarán y dirán que fue entre criminales.