Keiko Fujimori: Muerte de Hernando Guerra García “es un llamado de atención al sector de salud”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamentó la muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, e hizo un llamado de atención al sector Salud a raíz de las circunstancias en las que el parlamentario fujimorista falleció en Arequipa.

“Su perdida no solo la sentimos como político y excongresista, sino sobre todo por el gran amigo que era, que en poquito tiempo sabía ganarse el corazón de las personas. (Fue) Un hombre inteligente, valiente, honesto, un gran padre de familia. Quiero expresar mis profundas condolencias a su familia, a Mila, a María Paula, a Valeria. Seguimos todos en Fuerza Popular muy tristes y tratando de asimilar esta noticia que nos ha tomado a todos con profunda sorpresa”, declaró Fujimori a la prensa.

“Queremos recordarlo por su alegría, por su compromiso con los emprendedores, por la pequeña y mediana empresa y por ese gran don de gente. Agradezco todas las muestras de solidaridad que se están recibiendo que solo comprueban el gran ser humano que nos ha dejado”, agregó.

En ese sentido, la tres veces excandidata presidencial calificó de “terrible” el hecho de que Hernando Guerra García no pudo ser atendido por un médico ya que la posta del distrito de Punta de Bombón, en Islay, se encontraba cerrada.

“Esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un excongresista, sino que debe ser un llamado de atención en general porque hay una población que no está siendo atendida. ¿Cuántas vidas como las del señor Nano se pierden porque no ha habido una atención oportuna para intentar salvarle la vida?

Por ello, hizo un llamado de atención al sector Salud. No obstante, evitó hacer comentarios políticos.

“Es un llamado de atención al sector salud sin duda, pero creo en estos momentos, más allá de hacer estos llamados, creo que es momento de recordarlo y agradecerle al señor Guerra García porque acudió de manera disciplinada, leal y asumía cada reto desde el momento que se le invitó a la familia de Fuerza Popular. No vamos a hacer comentarios políticos. Sin embargo, sí creo que debe llamar a la reflexión el hecho de que un ciudadano peruano no haya podido recibir atención oportuna. Eso (llamado) debe ser general para que los servicios de salud a nivel nacional puedan mejorar sus horarios de atención y den servicio de calidad”, reiteró.

Finalmente, Keiko Fujimori precisó que vio por última vez el lunes 25 de setiembre, durante una reunión del Comité Político de Fuerza Popular. “Él ahí nos contó que estaba yendo a Arequipa a participar de PERUMIN”, señaló.