Inhabilitaciones de Vizcarra y Sagasti serán reconsideras

El Pleno debatirá si anula votaciones previas y vuelve a votar la inhabilitación de los expresidentes por decisiones tomadas en sus gobiernos.

El Congreso de la República decidirá este jueves 8 de mayo si reconsidera las votaciones con las que se rechazó inhabilitar a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Los congresistas de Renovación Popular Jorge Montoya y Alejandro Muñante presentaron las mociones de reconsideración para que el Pleno vuelva a votar la inhabilitación de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti por decisiones tomadas durante sus gobiernos. Vizcarra enfrentaría una tercera sanción, mientras que a Sagasti lo acusan por el retiro de generales de la Policía en 2020. El Congreso también debatirá casos similares contra exministros y expremiers de ambos gobiernos.

Vizcarra y Sagasti aún en la mira del Congreso

Aunque en una primera votación el Pleno no alcanzó los 66 votos necesarios para inhabilitar a Vizcarra por el cierre del Congreso en 2019, ni a Sagasti por el retiro de altos mandos policiales en 2020, las reconsideraciones podrían cambiar el resultado. De ser aprobadas por mayoría simple —es decir, más de la mitad del número legal de congresistas— se volvería a votar la inhabilitación por un periodo de diez años. El artículo 58 del Reglamento del Congreso respalda este procedimiento. En juicios políticos como este, votan 100 legisladores, sin participación de la Comisión Permanente.

Martín Vizcarra ha declarado que no le sorprende que el Congreso insista en sancionarlo. “Estoy seguro (de) que si no se hubieran ido de vacaciones muchos (congresistas) sí hubieran alcanzado los votos. Porque el Congreso no me quiere”, afirmó. Agregó con ironía: “Hace poco han aprobado de manera presencial el Día del Kion. Algo sumamente importante para el Perú de manera presencial. Pero aquí van a debatir la inhabilitación de un expresidente de la República y es de manera semipresencial y en la tarde. ¿Por qué? Porque el jueves y viernes es feriado y tienen que viajar”.

Si se concreta, esta sería su tercera inhabilitación. Las dos anteriores fueron por vacunarse irregularmente con Sinopharm y por ocultar sus vínculos con la empresa CyM Vizcarra mientras era ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra intenta revertir ambas sanciones mediante acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Congreso también evalúa sancionar a otros exfuncionarios

El Pleno también tiene pendiente votar las reconsideraciones que buscan sancionar a los ex primeros ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, así como a los exministros José Élice y Rubén Vargas, todos vinculados a los gobiernos de Vizcarra y Sagasti. En el caso de Del Solar, el Congreso ya había aprobado declarar que su denuncia constitucional no procedía por haber pasado más de cinco años desde que dejó el cargo. Según la Constitución, el plazo para levantar el antejuicio o aplicar sanción política es de cinco años. Del Solar renunció en septiembre de 2019, tras la negación fáctica de la cuestión de confianza, por lo que dicho plazo vence en septiembre de 2024.

En las votaciones previas, el Pleno tampoco logró los 66 votos para inhabilitar a Zeballos, Élice y Vargas. Ahora, el Congreso intentará una vez más imponer sanciones a estos exfuncionarios, en una jornada que pone en evidencia la ofensiva parlamentaria contra decisiones tomadas por los gobiernos que sucedieron al colapso político de 2019.