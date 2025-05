Óptica de un poeta autista: Miguel Pinto Zevallos y su mundo

«Lo que me gusta mucho de mi autismo es el poder analizar, discernir y ver las cosas de un ángulo que no lo ve nadie, por eso puedo aconsejar…»



Por: José Beltrán Peña.

JOSÉ BELTRÁN PEÑA: ¿Dónde naciste, y cuándo te diste cuenta de que eras maravillosamente diferente a través del autismo?

MIGUEL PINTO ZEVALLOS: Nací en Lima. A mi mamá le dijeron que se diera por bien servida si terminaba el colegio. Soy Asperger, un autismo leve y casi imperceptible, a los 27 o 28 años. Bueno, ya casi tengo 13 años diagnosticado y hace poco me he dado cuenta de que tengo una forma distinta de interactuar…

JBP: ¿Cómo fue tu época como estudiante?

MPZ: Fue una odisea. En mi primer nido duré 15 días; allí la madre superiora le dio a entender a mi mamá que yo tenía retraso. Luego pasé al nido de la cuñada de la madre superiora, y después estuve en varios colegios de Chaclacayo…

JBP: Me imagino que tu madre es tu eje central a nivel familiar, ¿y cómo te llevaste con tu padre?

MPZ: Mi mamá me ayudó bastante. Gracias a ella soy lo que soy, porque no se dio por vencida y me sacó adelante con terapias psicológicas y su empeño para que sea independiente. Con mi padre fue algo distinto. Él tenía mucho carácter, me daba cocachos cuando me enfrascaba en ver televisión y decía que estudie. En respuesta a ello opté por escribir a mi manera, sin mayúsculas ni signos ortográficos.

JBP: ¿Qué es ser una persona autista en el mundo?

MPZ: Ser distinto, por ejemplo, me desestresó la pandemia porque no salía ni socializaba, menos hablaba con la gente, porque me es difícil mantener contactos. Prueba de ello es que me faltan oportunidades para conseguir trabajo…

JBP: Einstein, Beethoven, Kant o Mozart —a quienes no conocí— fueron autistas, pero sí al buen poeta Miguel, y es mi amigo.

MPZ: Si creo en la amistad, tal vez la idealice demasiado… pero al final consigues un hermano de vida, porque te entiende mejor que tus hermanos de sangre.

JBP: Otro mito que desmontamos es que los autistas no tienen amigos, y sin embargo nosotros lo somos.

MPZ: Los autistas no es que no tengan amigos, sino que les cuesta hacerlos porque sus intereses no coinciden con los de chicos de su edad, generalmente con quienes nos llevamos bien con gente mayor que nos comprenden. Por ejemplo nuestro caso, que todos los miércoles te llamo por teléfono para conversar y saber cómo estás

JBP: ¿Cómo conceptualizas tu poesía?

MPZ: Mi poesía es variada. Lo que más toco es la bipolaridad del amor, aunque también hay poemas filosóficos y sobre el tiempo… Es atacada en redes sociales, pero yo les digo: «Es poesía de un autista»…

JBP: ¿En qué momento escribes y con qué lo haces?

MPZ: Escribo en la mañana, tarde y noche. Generalmente leo un poco y luego escribo en un cuaderno, para después pasarlo a mi página y pegarlo en mis páginas del facebook. Escribo con lapicero, plumilla de tinta y portaminas grueso.

JBP: ¿A qué escritores lees o admiras?

MPZ: Mis primeras influencias fueron Charly García, Fito Páez y Pink Floyd. Luego conocí poetas como Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Baudelaire, Vallejo, José María Eguren, y ahora me he hecho adicto a Edgar Allan Poe.

JBP: El crítico Ricardo González Vigil eligió tu poemario Óptica caleidoscópica como uno de los mejores del año.

MPZ: Fue una satisfacción viniendo de un estudioso como es el Dr. González Vigil, pues colocó los primeros peldaños a mi sueño de ser escritor.

JBP: Te felicito por tu página «El mundo visto por una persona autista mediante la poesía», que además de difundir lo tuyo sirve como arteterapia para otros.

MPZ: Si no fuera por la literatura, no sé dónde estaría ahora. Me ha salvado más que nunca, porque sin ella no sabría qué hacer, porque ocupa el mejor tiempo de mi vida.

MPZ (Palabras finales): «Como le comenté a mi mamá: ¿Alguna vez te imaginaste que yo iba a escribir un libro? Ella me dijo que no. Vivir es no abandonar tus sueños ni romper las expectativas pues debemos convertirnos en emprendedores de nuestro propio destino, eso es ser quien quieras ser.»