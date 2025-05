Humala ya fue notificado, pero su defensa insiste en que no

La Corte asegura que notificó a Ollanta Humala el 24 de abril, pero su abogado afirma que aún no recibe la sentencia completa.

La Corte Superior Nacional informó que ya notificó oficialmente al expresidente Ollanta Humala sobre la sentencia que lo condena a 15 años de prisión por lavado de activos. Sin embargo, su abogado Wilfredo Pedraza sostiene que aún no han recibido la resolución escrita, lo que impide presentar una apelación. La discrepancia ocurre en medio de una detención que la defensa califica de “arbitraria” y una queja formal presentada ante el Poder Judicial.

Notificación en disputa

La Corte Superior Nacional comunicó a través de su cuenta oficial en X que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional notificó formalmente al expresidente Ollanta Humala de su condena a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Según la publicación, la notificación se realizó vía casilla electrónica el 24 de abril, «cumpliendo los plazos procesales y considerando la complejidad del contenido». La Corte agregó que el fallo fue comunicado un día después de la lectura íntegra de la sentencia.

El caso se enmarca en los aportes irregulares que Humala habría recibido durante sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, específicamente de la constructora brasileña Odebrecht y del Gobierno venezolano. El tribunal halló culpable también a su esposa, Nadine Heredia, condenada a 12 años de prisión. Ella permanece en Brasil bajo asilo diplomático junto a su hijo menor de edad.

Defensa niega recepción del fallo

La defensa legal del expresidente, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, sostiene otra versión. El 1 de mayo, a través de la misma red social, Pedraza escribió: «Hoy se cumplen 17 días de la arbitraria detención judicial del expresidente Ollanta Humala Tasso. Hasta hoy a las 14 horas, aún no somos notificados con la sentencia escrita, por lo que desconocemos la integridad de sus fundamentos; y, más grave aún, estamos impedidos de apelar mientras no exista notificación escrita».

Pedraza denunció también que presentaron una queja funcional ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Humala, desde prisión, afirmó en su cuenta de X: “He presentado una queja funcional. Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido que se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció”.

Plazos en marcha

La Corte, por su parte, precisó que la notificación ocurrió el 24 de abril y que el plazo para presentar el recurso de apelación —de diez días hábiles— ya está corriendo y vencería la próxima semana. Con ello, consideran que el procedimiento se está llevando conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Mientras tanto, Humala permanece bajo prisión preventiva desde el 15 de abril, tras la condena dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Su defensa insiste en que la medida es inconstitucional. “Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 de abril”, denunció Pedraza, citando el artículo 2, numeral 24, literal f de la Constitución, que prohíbe la detención sin mandato judicial escrito y motivado.