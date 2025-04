Testigos protegidos acusan al jefe de la PNP, Víctor Zanabria, de usar policías como albañiles

Comandante general PNP, Víctor Zanabria, habría obligado a suboficiales a realizar trabajos de construcción mientras figuraban en registros oficiales como si estuvieran patrullando, según reveló investigación periodística.

El actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, enfrenta graves acusaciones de abuso de autoridad. Seis suboficiales, ahora testigos protegidos, denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería y electricidad durante su gestión como jefe de la Región Policial de Arequipa en 2020, mientras en documentos oficiales figuraban realizando labores de patrullaje a pie.

Jóvenes suboficiales obligados a trabajar en construcción por Zanabria

Los denunciantes eran en su mayoría jóvenes recién egresados de la escuela policial. Según el reportaje exclusivo del dominical Panorama, Zanabria les ordenó la refacción de una pequeña capilla y del casino dentro de la sede regional.

«Sí, conocí a Víctor Zanabria Angulo cuando fue jefe de la Región Arequipa en el año 2020», declaró uno de los testigos protegidos ante la Fiscalía.

Oficial echa a Zanabria y confirma las acusaciones

La mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, confirmó los hechos en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción. Según su testimonio, Zanabria ordenó personalmente la selección de agentes con experiencia en construcción.

«Realizaron estos trabajos por orden del general Víctor Zanabria Angulo. Él y el coronel Francis Alarcón Gallegos se acercaron a la formación y me pidieron que solicite voluntarios que sepan labores de construcción, albañilería, electricidad y gasfitería», declaró Del Castillo.

La oficial añadió que Zanabria instruyó colocar a estos agentes «en el rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie)» para disfrazar la actividad «como trabajos de Inteligencia operativa, a fin de que tengan derecho al rancho».

Irregularidades en los pagos

Claver Colquehuanca, maestro albañil de las obras, también declaró ante la Fiscalía sobre irregularidades en los pagos. Denunció haber recibido una transferencia de más de 17.000 soles, monto superior al acordado.

«Me sorprendí por la cantidad. Me fui al despacho del general Zanabria y le dije: ‘Este monto no me corresponde’. Él me contestó: ‘No te preocupes, cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das'», relató Colquehuanca según el reportaje de Panorama.

Zanabria rechaza las acusaciones

El comandante general de la Policía negó categóricamente los cargos en su declaración ante la Fiscalía. Rechazó cualquier tipo de abuso de autoridad y justificó las acciones como «una obra para el beneficio y bienestar del personal».

La investigación sigue en curso mientras la credibilidad del máximo jefe policial queda en entredicho ante estas graves denuncias de mal uso de recursos públicos y personal policial.