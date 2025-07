Vizcarra espera decisión clave este 22 de julio sobre posible prisión preventiva por corrupción

By

La Sala Penal evaluará si dicta seis meses de prisión preventiva por presunto cohecho en obras de Moquegua. Defensa también apela medidas.

El expresidente Martín Vizcarra sabrá este lunes 22 de julio si afrontará en prisión los próximos seis meses mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional analizará ese día, desde las 11 de la mañana y de forma virtual, el recurso presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien busca revertir la decisión del juez Víctor Alcocer que en junio rechazó el pedido de prisión preventiva. Vizcarra es investigado por presunto cohecho pasivo propio durante su gestión como presidente regional de Moquegua, específicamente por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional. En paralelo, su defensa busca anular las restricciones que le impiden salir del país.

Fiscalía insiste en prisión preventiva

El fiscal Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, pide que se imponga la prisión preventiva por seis meses. Según su apelación, la resolución del juez que rechazó esa medida no tiene la debida motivación y vulnera el debido proceso. Además, argumenta que la gravedad de los hechos, la pena solicitada —15 años de prisión— y el riesgo de fuga justifican la detención.

El Ministerio Público sostiene que Vizcarra recibió sobornos a cambio de beneficiar a determinadas empresas en la adjudicación de las obras del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua. Por estos hechos, se le imputa el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Defensa rechaza restricciones

La Sala Penal también verá la apelación presentada por la defensa legal del exmandatario, que busca anular las medidas de comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país por seis meses. El juez Víctor Alcocer dictó esas medidas como parte del mismo proceso penal.

El abogado Erwin Siccha, defensor de Vizcarra, asegura que no hubo una solicitud previa para variar las medidas impuestas y que ya existía un impedimento de salida anterior. Alega que no se presentaron fundamentos sólidos sobre riesgos procesales, rechaza que su patrocinado no tenga arraigo laboral y acusa al juez de incluir afirmaciones falsas en la resolución impugnada.

Juicio en marcha y expectativa por decisión

El expresidente ya enfrenta un juicio oral ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional por los mismos hechos, donde el fiscal Juárez ha reiterado su pedido de 15 años de prisión. La decisión de la Sala Penal de Apelaciones será clave. Si aprueba el pedido de prisión preventiva, Vizcarra será detenido. Si lo rechaza, podrá seguir el juicio en libertad, aunque con restricciones.

Rechazan prescripción

En paralelo, el juez Víctor Alcocer rechazó el pasado 14 de julio la solicitud de prescripción presentada por la defensa de Vizcarra. En este otro extremo del proceso se investiga por presunta colusión simple durante su periodo como gobernador regional. La defensa alegaba que el delito no causó perjuicio económico y que los plazos para procesarlo ya habían vencido. Sin embargo, el juez respaldó la posición fiscal y de la Procuraduría: “los actos de colusión comprometen el patrimonio público, incluso si no hay daño efectivo”. Por eso, se duplican los plazos de prescripción, llegando hasta 12 años.

El magistrado concluyó que la acusación fue formalizada dentro de ese periodo y que hubo actos que interrumpieron el cómputo. Con eso, la investigación continúa su curso.