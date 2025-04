Hábeas corpus: El abogado de Ollanta Humala presentó el recurso legal tras la condena de 15 años

By

Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, presentó un hábeas corpus para anular la condena de 15 años por lavado de activos, tras el adelanto en la lectura de la sentencia.

Al ser condenado por la justicia peruana a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, la defensa legal, liderada por el exministro por Wilfredo Pedraza durante el gobierno humalista, del expresidente Ollanta Humala ha presentado el recurso legal de hábeas corpus para se puede anular la sentencia impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Durante una entrevista a un medio local, Pedraza explicó que la solicitud se basa en una infracción constitucional, ya que el juzgado habría adelantado la lectura de la pena sin conocer completamente el fallo.

“Nos vimos obligados el día de ayer a presentar un hábeas corpus (…) no porque queramos la libertad del señor Humala, sino porque existen precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que las lecturas previas de sentencia no pueden traducirse en una ejecución de la condena, ya que no hay un documento escrito. Y esos son los documentos básicos que la Constitución exige para afectar algo tan fundamental como la libertad.”

El representante legal de los esposos Humala Heredia también se hizo presente sobre la decisión tomada por el Poder Judicial. En el marco del hábeas corpus presentado, Wilfredo Pedraza calificó como arbitrario el adelanto de la lectura de sentencia realizado por los magistrados, sostuvo que esta acción abre la posibilidad de ser impugnada.

“La decisión me parece arbitraria e inconstitucional por parte del colegiado, al disponer la condena para todos mediante un adelanto de lectura de sentencia, sin contar con el documento escrito”, indicó.

Además, el exministro destacó el intachable comportamiento procesal de Ollanta Humala, ya que el expresidente se presentó a todas las audiencias durante más de diez años de investigación y se entregó voluntariamente cuando se dictó prisión preventiva.

Por último, Pedraza considera excesiva la decisión de ejecutar la condena de forma inmediata, sin antes tener la sentencia notificada formalmente y antes de la segunda instancia, que está prevista para el 29 de abril, fecha en que se conocerá el texto completo y desde la cual se podrá apelar formalmente.