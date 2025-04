Fugitiva: Nadine Heredia enrumba a Brasil para escapar de condena por lavado activos

Nadine se corre de la justicia para evitar pena de 15 años de cárcel por

recibir aportes ilícitos de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez.

 Gobierno brasileño le brinda el asilo y el madrugada de hoy Heredia

abandonó el Perú rumbo a Brasil.

La ex primera dama Nadine Heredia está en tránsito hacia Brasil, como parte del asilo concedido por el país vecino, confirmó su abogado, Julio Espinoza.

Como es de conocimiento público, en la víspera el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a 15 años de prisión a Heredia Alarcón y a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, por la comisión del delito de lavado de activos.

«La información que puedo transmitir y por las coordinaciones que hicimos en la madrugada, aproximadamente a las 04:00 horas partió un avión oficial que envió el gobierno brasileño, ejecutando esta decisión de ambos Estados, y ya se encuentra en ruta, en tránsito, en vuelo a Brasil. Es una decisión que ya se ha ejecutado», dijo en RPP.

En ese sentido explicó que el traslado se materializó a partir de las decisiones tomadas en horas de la noche de ayer, incluyendo el tema del salvoconducto que implica la salida sin restricciones o intervenciones por parte de autoridades peruanas.

Precisó, asimismo, que funcionarios de Brasil arribaron a nuestro país a la medianoche y la partida hacia ese país se produjo a las 04:00 horas, junto a su hijo menor.

Descartó, además, algún tipo de estrategia respecto a la salida del país de su defendida, indicando que su estado de salud, así como su descanso médico por una operación quirúrgica, fue comunicada ante el tribunal y es de conocimiento público.



«Ella (Nadine Heredia) se conectó ayer de manera virtual desde su vivienda, hasta que se produjo el fallo y se suceden los hechos que todos conocen», refirió.

Julio Espinoza aseguró que su defendida adoptó una decisión legítima al solicitar asilo a Brasil, teniendo en cuenta que el adelanto de fallo y la ejecución de la sentencia transgreden una serie de criterios adoptados previamente por el Tribunal Constitucional.

En otro momento dijo que no tiene información respecto a una gestión previa o trámite anticipado realizado ante la embajada de Brasil por parte de Nadine Heredia.

FALLO PENAL

En un fallo histórico, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Ollanta Humala Tasso y a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, a 15 años de prisión efectiva

por el delito de lavado de activos agravado. La sentencia establece que ambos recibieron fondos ilícitos del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las

campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La jueza Nayko Coronado Salazar determinó que los aportes ilegales ascendieron a 600 mil dólares provenientes de Venezuela en 2006 y a 3 millones de dólares entregados por Odebrecht en 2011. Además,

se impuso una reparación civil de 10 millones de soles

a favor del Estado peruano. Durante la audiencia Humala se mostró sereno y fue captado enviando mensajes desde su teléfono móvil, consciente de que serían sus últimos momentos con acceso libre a su dispositivo. Tras la lectura de la sentencia, fue trasladado al penal de Barbadillo, donde compartirá prisión con otros

La legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, señaló que si la

esposa de Ollanta Humala acudió a dicha sede diplomática es porque “se siente segura de que le van a dar ese privilegio”; no obstante, afirmó que “no se lo merece”.

“Sabemos qué clase de expresidentes peruanos. Por su parte, Nadine Heredia no asistió a la audiencia alegando problemas de salud. Horas después, se confirmó que solicitó asilo diplomático en la embajada de Brasil en Lima, generando un nuevo episodio de tensión diplomática.

El caso, que se remonta a 2015, es parte del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que ha implicado a varios líderes latinoamericanos en esquemas de sobornos y financiamiento ilegal de

campañas políticas.

Las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar. El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, calificó la sentencia como “histórica” y afirmó que “en Perú sí se puede sentenciar a un expresidente”.

En el Congreso, legisladores de diversas bancadas destacaron la acción de la justicia, aunque también lamentaron el impacto en la política nacional.