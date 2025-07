Ducelia Echevarria se mandó con todo en el programa ‘Entrometidos’, “Fui pantalla de varios”

La modelo, exchica reality y ahora empresaria de cerveza artesanal, Ducelia Echevarria encendió la pradera al confesar en el programa “Entrometidos” de Willax TV que fue la pantalla de “varios” cuando formaba parte de los populares realitys de televisión. Aunque no quiso dar nombres, sin duda la rubia dejó en claro de quiénes se trataría.

El programa estuvo dirigido esta vez por el periodista Gino Tassara, quien tuvo como panelistas invitados a Israel Dreyfus y la polémica Ducelia. En un inicio la conversación giró sobre el tema ‘¿Volverías con tu ex?’, en alusión al reciente ampay de Onelia Molina y Mario Irivarren.

Gino le preguntó a Ducelia si ha vuelto con alguna expareja, a lo que ella fue tajante: “Personalmente cuando yo he cortado con mis ex ya no he regresado, porque cuando se corta, se acaba. Yo no creo en un remember”, aseveró. Luego le repreguntaron: “¿En algún momento con tus ex los verdadero, no los que eran pantalla en la televisión? Respondió: “La verdad que no, Israel (Dreyfus) sabe que mi último ex, con el que tuve una relación de cuatro años, se fue a Miami y al día siguiente saque sus cosas en una bolsa y nunca más regresé”.

Sin embargo, la pregunta que sin duda ha causado revuelo en las redes es cuando Tassara le dice: “¿Ducelia alguna vez has sido pantalla de alguien, no digas nombres?” y la rubia sin pelos en la lengua aseveró: “Sí, varias, hasta de Israel… ¿Si me han obligado para eso? No, creo que todo se da de acuerdo como van pasando las cosas. Solo Zumba que me quiso obligar en aquel entonces, pero luego me di cuenta y no llegó pasar nada”.

En tanto, Israel Dreyfus explicó que jamás tuvo algún romance con Ducelia y son buenos amigos. “La gente cree ha pasado algo con Ducelia pero no, antes nos llevábamos mal porque tenemos el mismo carácter, pero luego nos hicimos buenos amigos”.