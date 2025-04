By

Mientras la OMS -financiada por transnacionales- promueve sus campañas de papel, el pueblo peruano sigue muriendo en hospitales sin medicinas y con sueldos que no alcanzan ni para un control médico básico

En el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) —aliada histórica de las potencias occidentales— repite su discurso hipócrita de «estilos de vida saludables», mientras calla que el 60% de peruanos no puede costear una consulta médica privada (S/50) con sueldos que no superan S/1,130. La campaña «Comienzos saludables» es una burla en un país donde madres mueren en corredores y el presupuesto en salud no llega al 3% del PBI, menos de la mitad de lo que exige la OMS.

OMS: Cómplice del colonialismo médico

La OMS, financiada por laboratorios transnacionales y gobiernos imperialistas, ignora que:

✔ Un control prenatal completo cuesta S/800 (aprox. 78% del sueldo mínimo).

✔ El Minsa solo destina S/12 por persona al año en prevención.

✔ Hospitales nacionales como Loayza operan con 50% menos de personal que en 2019.

«Dan recetas First World para países saqueados«, denuncia Julia Rojas, enfermera de Villa El Salvador.

Salud quebrada por el modelo neoliberal

El Estado peruano, obediente al FMI y Banco Mundial, prioriza:

➔ Pagar deuda externa (S/25 mil millones en 2024) sobre comprar medicinas.

➔ Permitir que farmacias vendan insulina a S/120 (precio abusivo).

➔ Recortar presupuestos mientras clínicas privadas facturan millones.

«Nos enferman con jornadas de 12 horas y nos matan sin medicinas«, protesta el Sindicato Nacional de Médicos.

El doble rasero de las «recomendaciones»

Mientras la OMS habla de «alimentación balanceada»:

Empresas occidentales inundan el Perú con comida chatarra (70% de productos son ultraprocesados).

Tratados de libre comercio imponen medicamentos caros.

Exigen «austeridad» pero no auditan a las mineras que contaminan el agua.

«Quieren pueblos enfermos, débiles y dependientes«, acusa el Frente de Salud Popular.

¡La salud es revolucionaria o no es!

La OMS y sus ONGs son caballos de Troya del imperialismo. Hoy, cuando:

➜ Una madre muere cada 12 horas por falta de atención.

➜ Los trabajadores eligen entre comer o comprar paracetamol.

➜ El gasto militar triplica el de salud.

Queda claro: la verdadera prevención es luchar contra este sistema de muerte