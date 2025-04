Vida saludable “al ritmo de San Luis” con las clases de Afro y Zumba

Las vecinas de San Luis disfrutan y se ejercitan al máximo con las clases de Afro y Zumba y ejercicios localizados, que se dictan al aire libre totalmente gratis, gracias a la Municipalidad de San Luis.

Qué esperas, revisa el cronograma y ponte a bailar.

AFRO: Martes en el parque Jaime Quevedo Cavada, de 9 AM a 10 AM; jueves en el parque Oscar Díaz Bravo de 9 AM a 10 AM; y los viernes en el parque Horacio Patiño de 6 PM a 7 PM.

ZUMBA: Miércoles en la plazoleta San Juan Macías de 9 AM a 10 AM; y los jueves en el parque Horacio Patiño de 5 PM a 6 PM.

EJERCICIOS LOCALIZADOS: Martes en el parque Jaime Quevedo Cavada de 10 AM a 11 AM.