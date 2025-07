El futuro incierto del colombiano Luis Díaz que no quiere seguir en el Liverpool de Inglaterra

En el aire. El futuro del delantero colombiano Luis Díaz, sigue siendo una verdadera incógnita y aunque el extremo tiene ofertas, Liverpool se hace el difícil, evitando a toda costa que uno de sus jugadores claves de la pasada temporada salga de Anfield.

En las últimas semanas Bayern Múnich es el que ha intensificado el fichaje de Luis Díaz y solo quedaba empezar negociación formal con Liverpool, algo que finalmente sucedió por el gran interés de los bávaros en el “cafetero”. Bayern logró presentar ante los directivos de Liverpool una propuesta formal por un valor de 67.5 millones de euros, según informó The Athletic, pero los ‘Reds’ reaccionaron de manera inmediata al rechazar ese valor del gigante alemán.

Además de ello, el mismo medio contó que aparte de que la oferta fue totalmente denegada, dejando claro que no lo piensan vender, el club inglés decidió tazarlo en 100 millones de euros.



“El Liverpool valora a Díaz en más de 100 millones de euros, aunque se dice que es por motivos contables más que por una cuestión de ventas porque su postura hasta ahora ha sido que no irá a ninguna parte. El exdelantero del Porto se encuentra en los últimos 24 meses de su contrato en Anfield. Hasta la fecha, no ha habido indicios de una renovación, y Díaz ha dejado claro al club que quiere marcharse”, informó The Athletic.



Tras ello, el futuro de Luis Díaz aún no está claro y aunque parece que el colombiano tiene la decisión de irse, el club lo tiene en sus planes por su buen desempeño. Sin embargo, el extremo tampoco ha negociado una extensión de contrato y una mejora salarial, siendo ese el punto clave para que se termine quedando, pero aún no hay nada de ello.