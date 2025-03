Fuerza Popular traiciona al Gobierno con censura al ministro Santiváñez

PARTIDO DE KEIKO FUJIMORI TRAICIONA AL EJECUTIVO Y CENSURA AL TITULAR DEL MININTER

Cálculo electoral se impuso y abre resquicio en lo que resta del gobierno de Boluarte.

Con los votos de Fuerza Popular, Juan José Santiváñez ya no será más ministro del Interior. El Congreso de la República votó ayer para aprobar tres mociones de censura contra el titular del Mininter. Ahora la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendrá 72 horas para elegir un nuevo ministro, el sexto en lo que va de su gestión.

Marcaron asistencia 112 parlamentarios. 78 votaron a favor, 11 votaron en contra y 20 hubo abstenciones.

Entre lo que respaldaron a Juan José Santiváñez se encuentran: María Acuña, Luis Kamiche, Juan Carlos Lizarzaburu, Alfredo Azurín, Luis Cordero Jon Tay, Jorge Morante, Hector Valer, José Cueto, Jorge Montoya, Javier Pedilla, Edwin Martinez

Minutos después de aprobarse la censura, el ministro del Interior dijo estar convencido de haber hecho un buen trabajo y haber mejorado las condiciones de los policías. “Vamos a aceptar la decisión del Congreso”, señaló y agregó que “seguirán trabajando”, pero no precisó si continuará con algún otro cargo en el Ejecutivo. Santiváñez estuvo reunido por una hora con la presidenta Dina BoluarteSin embargo, no todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo con la censura. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, expresó su rechazo a la medida, argumentando que un cambio en el liderazgo del Ministerio del Interior podría interrumpir la estrategia de seguridad que, según él, ya está mostrando resultados. A pesar de su postura, Montoya indicó que su bancada dejó en libertad a sus integrantes para votar según su criterio.

Por otro lado, Alfredo Azurín, de Somos Perú y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, expresó su escepticismo sobre el impacto de la censura. Según Azurín, cambiar al ministro no resolverá el problema de fondo, ya que la lucha contra la inseguridad es una responsabilidad compartida. Además, destacó los avances logrados por la Policía Nacional, como la captura de bandas criminales y el despliegue de efectivos en diversas regiones.

Antes de comenzar el debate, el presidente del Congreso propuso integrar las tres mociones de censura contra el ministro Santiváñez, presentadas por los congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán

(Renovación Popular).

POSICIÓN ELECTORERA

Tras aprobarse la moción de censura contra Juan José Santiváñez, Fuerza Popular brindó algunas declaraciones ante la prensa. El vocero fujimorista, Arturo Alegría, expresó que decidieron votar a favor debido a que el ministro del Interior no podía continuar. Además, cuestionó a los partidos de izquierda presentes en el Congreso, asegurando que son los principales responsables de la crisis que afronta el Perú.

En compañía de otros parlamentarios de la bancada naranja, Alegría indicó que, tras apartar a Santiváñez de su cargo, tienen que tomarse acciones inmediatas para combatir la criminalidad.

Según el legislador, una de estas medidas debería ser la reforma integral del sistema de justicia, puesto a que habría ciertas deficiencias en las principales entidades jurídicas. “Tenemos que pensar en una reforma integral del sistema de justicia. No es posible que, el día de hoy, tengamos a la presidenta del Tribunal Constitucional, el órgano jurisdiccional de la Constitución, denunciando un reglaje de parte de una Fiscalía que lamentablemente no está haciendo su trabajo”, expresó en un inicio.

Asimismo, destacó que el voto en bloque del fujimorismo a favor de la censura se debió a que el aún ministro Juan José Santiváñez no logró una gestión correcta en el sector Interior, a pesar de las estrategias que planteó para combatir la criminalidad. “Por eso Fuerza Popular ha votado a favor de la censura”, puntualizó.

En esa línea, Arturo Alegría cuestionó con severidad a las agrupaciones izquierdistas que integran el Parlamento. Según el congresista, las bancadas de izquierda son responsables de la llegada de Pedro Castillo y Dina Boluarte al poder, y que tal situación fue causante de la inseguridad que se vive en el país. Por tal motivo, exigió que pidan disculpas.

“Lo que creo que hay que llamar la atención, es que durante todo el debate no hemos escuchado una sola palabra de disculpas de estas agrupaciones de izquierda, la de Verónika Mendoza, Susel, Sigrid, Perú Libre y todo lo que ha salido de allí, pidiéndoles perdón a todo el Perú por darnos este gobierno que nos ha traído estos indicadores de delincuencia”, sentenció.