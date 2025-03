Marcha convocada por caviares fue un fracaso

By

PESE AL APOYO de artistas, ONGs y colectivos de la izquierda caviar, la protesta no logró movilizar a la ciudadanía ni generar impacto político.

La marcha convocada por la izquierda caviar para protestar contra la inseguridad en Lima terminó siendo un rotundo fracaso. A pesar de semanas de promoción en medios afines, campañas en redes sociales y la presencia de artistas que intentaron darle protagonismo, la convocatoria no superó el millar de personas. Las calles del Centro de Lima lucieron vacías y sin el respaldo ciudadano que esperaban sus organizadores. Colectivos como la Asociación de Trabajadoras Sexuales, gremios de transportistas y grupos financiados por ONGs intentaron liderar la movilización desde la Plaza San Martín. Sin embargo, el intento por politizar el malestar ciudadano frente a la delincuencia fue evidente. La gente no respondió al llamado de la izquierda caviar, que buscaba generar presión al Gobierno de Dina Boluarte y agitar el escenario político. Tampoco lograron provocar desorden ni replicar un “Merinazo”, como algunos esperaban.

Mientras algunos medios intentan maquillar el pobre resultado con titulares inflados, las imágenes y videos difundidos por ciudadanos en redes sociales dejaron en evidencia el verdadero panorama: una marcha deslucida, sin convocatoria ni legitimidad.

El Perú habló con su ausencia, dejando claro que no se dejará manipular por los mismos grupos de siempre que disfrazan sus intereses con causas sociales.