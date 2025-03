Continúa la Guerra: Ministerio Público sigue acosando al gobierno con caso Qali Warma

Fiscalía de la Nación no admite críticas por protección al fiscal Pablo Sánchez y por filtrar información a medios aliados.

Como el viejo dicho, mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo, así es el proceder del Ministerio Público en relación a las críticas por la decisión de archivar la investigación al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la filtración de información sensible a medios de comunicación afines.

En esa línea, el Ministerio Público denuncia acoso, pero ejecuta diligencias en las oficinas del Programa Nacional de Alimentación Wasi Mikuna, anteriormente conocido como Qali Warma, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucraría a varios funcionarios, incluido el vocero de la presidencia,

Freddy Hinojosa.

La operación, liderada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se desarrolló ayer en la mañana en la sede de la avenida Javier Prado Este, en el distrito de Surco.

Desde tempranas horas, un equipo de fiscales, acompañado por efectivos de la Policía Nacional delPerú (PNP), ingresó a las instalaciones del programa con el propósito de recopilar documentación relevante para la investigación. La diligencia, que se extenderá por tres días consecutivos, no ha sidocalificada como un allanamiento, sino como una exhibición de documentos e inspección.

La intervención se centra en áreas estratégicas de la entidad, como Recursos Humanos, Secretaría Técnica, Personal Administrativo y la Procuraduría. La Fiscalía busca identificar posibles irregularidades en la administración de recursos destinados a la alimentación escolar y esclarecer presuntas responsabilidades dentro de una presunta red de corrupción que operaría en el programa.

De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzénseñaló que es evidente la existencia de filtraciones en el Ministerio Público,ya que las resoluciones llegan antes a los medios de comunicación que a las partes involucradas.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno podría convocar a un Consejo de Estado ante la filtración de carpetas fiscales que involucran a funcionarios del Ejecutivo. Calificó el hecho como “preocupante”, por lo que consideró que el tema “merece atención”. Arana dio algunas razones respecto al objetivodetrás de la ventilación de casos que aún están en investigación. “Lo cual significa que el Ministerio Público tendría algún interés de que esta información empiece a ser sometida al escrutinio público con el propósito de que se ventilen aspectos que deben ser propios a una carpeta fiscal”, expresó.

SÁNCHEZ FRUSTRÓ

DILIGENCIA

El exfiscal provincial Rodrigo Rurush confirmó que durante el año 2018, la diligencia en la IDL se vio frustrada por pedido del entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, debido al caso de los audios publicados que involucraban a miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, se indicó que el exfiscal pudo haber incurrido en inconducta funcional obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Rurush afirmó estar facultado para solicitar la exhibición de los audios. Se cuestionó porqué la Fiscalía no ha considerado ese punto relevante en su investigación.