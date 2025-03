Pedro Castillo es evacuado de emergencia por descompensación tras anunciar huelga de hambre

By

El expresidente Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre como protesta contra el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad por el golpe de Estado de 2022.

El expresidente Pedro Castillo fue evacuado de emergencia al Hospital de Vitarte tras sufrir una descompensación. Ello luego de que días atrás anunciara el inicio de una huelga de hambre, pese a que el Poder Judicial le pidió abstenerse. Ante ello, la defensa legal del exmandatario solicitó la suspensión de la audiencia del juicio oral.

Como se recuerda, Castillo es procesado por el delito de rebelión al intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022. Por este mismo caso también son procesados Aníbal Torres y Betsy Chávez, quienes son acusados de ser los coautores de este delito.

Al inicio de la sesión, la jueza suprema Norma Carbajal consultó al abogado de oficio de Castillo sobre la ausencia de su defendido, a lo cual Ricardo Hernández Medina respondió que su defendiendo había manifestado que no estaba de acuerdo con la defensa pública ni con el proceso al cual viene siendo sometido. De esta manera, demostró que no tenía conocimiento sobre la situación del político.

Seguidamente, la especialista de audiencias reportó que el director del penal de Barbadillo había emitido un informe donde se señalaba acerca de la situación del expresidente.

“El médico Jhon Lozano Azenjo informa que el señor Pedro Castillo está siendo evacuado de emergencia con el diagnóstico descrito en el documento”, mencionó. El diagnóstico, acotó, es de un “trastorno del sensorio, etiología a determinar”. Además, se descarta un “trastorno electrolítico y deshidratación leve”.

La jueza suprema indicó que no se suspenderá la audiencia, ya que se trata de un acto unilateral provocado. “La ley no ampara el abuso del derecho”, dijo.

“En este caso, el señor Castillo Terrones, como conocemos todos, ha informado que está acatando una huelga de hambre, lo que constituye una conducta prohibida por el código de ejecución penal. El artículo 28, 29 contempla como falta grave esta situación”, añadió.

Médico legista evalúa a Betssy Chávez

La expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, manifestó que debido a un incidente ocurrido el martes 11 de marzo, terminó con hematomas en el rostro, brazos y piernas.

Según la excongresista, el pasado 4 de marzo ya había señalado la forma en que se había realizado su traslado del penal de anexo a la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes). No obstante, antes de ayer, antes de iniciar la audiencia, le pidió al especialista legal que “se diera cuenta de la vulneración a mis derechos al momento de ser trasladada a las seis de la mañana”

“Solamente tomé mis medicamentos, pedí que no se suspendiera ninguna audiencia y solamente quedó en un diálogo entre la señora especialista y quien habla”, relató.

En consecuencia, afirma Betssy Chávez, se le dispuso descanso médico por lesiones policontusas durante 15 días. “A pesar de ello, he solicitado estar presencialmente en esta audiencia, pero si les pido que oficien el informe médico al establecimiento penitenciario de qué condiciones yo salí, sin ninguna lesión y cómo la policía me hizo ingresar. No es posible que se esté vulnerando mi integridad de esta manera. El día de hoy por fin hubo custodios dentro del vehículo, pero hemos tenido que esperar que haya tenido lesiones en todo el cuerpo”, reclamó.