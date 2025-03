Promotores de censura a Santiváñez“juegan a favor de la delincuencia”

MINISTRO DE SALUD CÉSAR VÁSQUEZ, DEFIENDE A SU COLEGA DEL INTERIOR DE INTENTO DE CENSURA EN EL CONGRESO

 Ministro Santiváñez se defiende de ataques promovidos desde los sectores caviares en la Fiscalía de la Nación.

El ministro de Salud, César Vásquez, respaldó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y señaló que aquellos que buscan censurarlo juegan “a favor de la delincuencia”, en clara alusión a la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático Juntos por el Perú), que impulsa una moción de censura multipartidaria contra el representante del Poder Ejecutivo.

Al respecto, Vásquez dijo que estamos “en plena guerra” contra la delincuencia y que cambiar “al general” sería suicida. “Yo quiero dejar en claro que un cambio de

ministro en plena guerra, porque estamos en guerra con la delincuencia […], en plena guerra cambias de general, eso es suicida. Aquellos que están pretendiendo censurar al ministro, déjenme decirles que están jugando afavor de la delincuencia”, señaló.

Además, elogió a Santiváñez como “uno de los mejores ministros que tenemos en los últimos años” y pidió a la prensa que lo apoye difundiendo las capturas de la PNP. “Yo creo que el ministro del Interior es uno de los mejores ministros que tenemos en los últimos años. Yo he podido ver varios ministros del Interior y puedo asegurar que el ministro Santiváñez no duerme, trabaja día y noche, tiene coraje, se está enfrentando a la delincuencia brutalmente, y más bien pido que lo ayuden a difundir las capturas que hace todos los días la Policía”, sostuvo.

“Quisiera pedirles a ustedes, más allá de cuestionar si por qué pone un vocero o no, que ayudemos a difundir las capturas. Si difundimos todos los asaltos y las extorsiones diarias, día y noche, entonces el delincuente que en la calle está pensando actuar dice ‘no pasa nada en este país, sigo haciéndolo’. Si difundimos las capturas que día a día hace la Policía, las desarticulaciones de las bandas criminales […], estoy seguro de que el delincuente tendrá miedo para actuar”, agregó.

Por su parte, César Acuña, gobernador regional de La Libertad, indicó que su partido Alianza para el Progreso no promueve “censuras ni interpelaciones”, pues buscan la estabilidad. “Nosotros hemos dicho y vuelvo a reiterar que nosotros buscamos la gobernabilidad, nosotros buscamos la estabilidad. Nosotros no promovemos censuras ni interpelaciones. Seguimos en nuestra posición porque queremos estabilidad”, sostuvo.