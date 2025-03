El Óscar en la política chollywoodense

EN OTRO LENGUAJE

JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ.

@jaimeasian

… Y el Óscar es para El BRUTALISTA (The brutalist), aquel ingeniero que diseñó el Real Plaza Trujillo y, la fatídica noche del 21 de febrero, el centro comercial se convirtió en escenario de una película de terror en vivo, con seis personas fallecidas, al desplomarse el techo sobre el patio de comidas atestado de clientes. Otros 81 visitantes, con diversos politraumatismos y afecciones graves, viven un Vía Crucis para la atención medica correspondiente. La municipalidad trujillana no está exenta de responsabilidad por su desdén para las inspecciones a las estructuras del mall.

… Y el Óscar es para TODAVÍA ESTOY AQUÍ (I’m Still Here) y, claro, la protagonista es la presidenta Dina Boluarte, quien, contra viento y marea, mejor dicho, gracias al soporte político que le dan sus aliados en el Congreso de la República, se mantiene en el poder a pesar de su divorcio con la población (apenas 3% de aprobación ciudadana, en el mejor de los casos) e investigaciones fiscales graves que aún están por resolverse. De hecho, la banda sonora de este filme incluye “El Gato Ron Ron” y han soslayado “Falsía”: “¡El hombre me exige mucho dinero! Y el cielo también me dice: ‘Tienes pecado si incumples’”.

… Y el Óscar es para MALVADA (Wicked); sí, la Comisión de Ética Parlamentaria sube entre aplausos por el galardón y no es para menos. Los ‘mochasueldos’ pasan por ahí y terminan como unos angelitos. Para que no quepan dudas, blindaron dos veces al hilo a José Jerí, el congresista de Somos Perú denunciado por violación sexual a una mujer. Se necesita ser malvado, ciertamente, para respaldar a legisladores que, según pruebas irrefutables, han quitado parte de su remuneración a sus trabajadores. El rollo o el guion de defensa que utiliza Ética es conocido: El caso ya es visto por la Fiscalía.

… Y el Óscar es para LA SUSTANCIA (The substance), el componente transformador que requiere con urgencia el Gobierno, especialmente el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para detener tanta criminalidad y modalidades de delito cada día más invasivas y crueles. Esta película ha sido vista por muchos como un comentario sobre los absurdos estándares de belleza de Hollywood. Bueno, pues, no es verdad tanta belleza, como algunos pintan la realidad nacional, nos ha tocado bailar con la más fea (la inseguridad) y ya es hora de hacer algo sustancial para devolverle la tranquilidad al país.

