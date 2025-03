Joven venezolana estalla de emoción al enterarse que ocupó el primer puesto en examen de admisión de San Marcos

Jilary de los Ángeles, una joven venezolana, logró no solo ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sino que ocupó el primer puesto de su carrera.“¡Ingresé, ingresé!”, exclamó entre lágrimas de felicidad.

Una joven venezolana recibió la mejor noticia de su vida al enterarse de que había ingresado en el primer puesto de la carrera que escogió a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Al ver los resultados, su familia estalló de emoción, celebrando entre lágrimas y abrazos el logro por el que tanto había luchado. El video, publicado en la cuenta de TikTok de la joven venezolana, se volvió viral en redes sociales, y miles de usuarios no dudaron en brindarle felicitaciones y mensajes de admiración por su ingreso a la UNMSM.

Jilary de los Ángeles, una joven venezolana, decidió grabar el preciso momento en el que, junto con su familia, revisaba los resultados de la prueba.

«¡Ingresé, ingresé!», se escucha decir a la estudiante con la voz entrecortada por la emoción. A su alrededor, sus familiares se estallaron de alegría, celebrando entre abrazos y lágrimas el ingreso de la ahora sanmarquina . Pero la verdadera sorpresa llegó al descubrir que no solo había sido admitida, sino que además había obtenido el primer puesto en la carrera de Administración de Negocios Internacionales.

«Reacción de mi familia ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todavía no me lo creo. Mis papás lucharon mucho por esto. Es un sueño», se lee en la descripción del video. Esta no sería la primera vez que Jilary de los Ángeles intenta una vacante a la Decana de América. Según sus historias en TikTok, anteriormente había rendido el examen de admisión, pero no logró alcanzar una vacante.



Usuarios la felicitan por su ingreso

El video de la reacción de su familia a su ingreso a San Marcos, se volvió viral en redes sociales y usuarios no dudaron en dejarle sus felicitaciones por su nuevo logro, pues alcanzar una vacante en la UNMSM, no es nada sencillo.

«Felicidades. Valió la pena tu esfuerzo y el sacrificio de tus papis», «Estás ingresando a la primera universidad y la más grande del Perú. Éxitos», «Felicitaciones por ingresar a la mejor universidad del Perú», «No cualquiera es cachimbo UNMSM», «Poniendo el nombre de Venezuela en alto en Perú», «Una muestra que los sueños si se hacen realidad, aún siendo inmigrante puedes lograrlo», son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.