Zona Musical, el programa que nace para seruna ventana para los nuevos talentos

Rosa Leyva, Jhoany Vegas y Xiomy Kanashiro los acompañará desde el 1 de marzo por Panamericana TV.





Trío de bellezas. Rosa Leyva, Jhoany Vegas y Xiomy Kanashiro estrenan programa propio producido por Echowave Productions desde este sábado 1 de marzo por Panamericana TV a las 5 p.m. “Zona Musical” tiene el propósito de ser una alternativa para ver a las mejores agrupaciones en todos los géneros: salsa, cumbia, rock, reparto, folklore entre otros.

Desde esta tribuna se dará a conocer a los jóvenes talentos en las diferentes secuencias que presentará el programa, así como también se realizarán homenajes a diferentes figuras de la música. Para esta primera edición se tendrá como invitados a la agrupación Son Tentación, Chechito, Barrio Fio, Norlam, entre otros artistas.

Dilbert Aguilar también se hará presente en este espacio, pero para recibir un merecido homenaje por su destacada trayectoria artística. Además, habrá secuencia de talentos de la tercera edad, quienes demostrarán que nunca es tarde para cumplir sus sueños.

Debut en TV

“Estoy emocionada de que Zona Musical vaya ahora en señal abierta. Hace 8 años nació en las redes sociales con la pandemia, donde todos nos tuvimos que ingeniar para generar ingresos. Fue una dura época, pero todo se aprende y este programa será el encargado de darle voz a quien no tiene voz; a esos nuevos valores que muchas veces no se les da una oportunidad”, señaló Rosa Leyva

La bella animadora no estará sola sino acompañada también de Jhoany Vegas. “Estoy agradecida, es mi debut en la conducción. Yo he hecho de todo, desde bailar, actuar, ganar la copa de un reality, pero esta vez es distinto. Lo que me gusta de Zona Musical es que es un programa que estará abierto para todos los géneros musicales y yo me manejo como pez en el agua en todos los ritmos. Acá estaré acompañada de Rosa Leyva y Xiomy Kanashiro tres mujeres que podrán demostrar que tres son suficientes y que las rivalidades o egos no van con nosotras”, señaló.

Por su parte, Xiomy Kanashiro aclara que esta propuesta de la conducción vino antes de su romance con Jefferson Farfán. “Yo me puedo desempeñar en cualquier rubro, no necesito de padrinazgos, ni cargo mochilas de nadie. Vengo a demostrar mi talento, y eso lo verán desde este sábado. No se equivoquen, que yo guarde una amistad con alguien no significa que gracias a esa persona me he dado a conocer”, sentenció.